Nie daj się nabrać, Maryla Rodowicz wcale nie sprzedaje Porsche

"Maryla Rodowicz, legenda polskiej estrady, zdecydowała się pożegnać z ukochanym samochodem." - pisze serwis Plejada.pl. Nic bardziej mylnego. Owszem, Maryla Rodowicz znana jest ze swojego przywiązania do samochodów marki Porsche - już w latach 70-tych mogła się pochwalić się modelem VW-Porsche 914, potem do jej garażu trafiały już 911-tki, między innymi w wersji T, a potem generacji 996, czy egzemplarz sprzedawany teraz. Ale on od dawna nie należy do artystki.

Porsche Maryli Rodowicz na sprzedaż?

Sprzedawane obecnie przez Stradale Classics (firmę zajmującą się handel autami wyjątkowymi i klasycznymi) Porsche 911 generacji 997.2 to model z 2009 roku, a więc odmiana zaraz po face liftingu (między innymi nowy wygląd lamp). Artystka otrzymała auto w prezencie od męża na 20. rocznicę ślubu. W rozmowie z portalem fakt.pl wyznała wówczas: “To już moje piąte Porsche w życiu. I trzecie, które dostałam od męża. Sprowadzono je z Niemiec, czekałam na nie pół roku. Nikt w Polsce nie ma Porsche takiego samego koloru. Ten egzemplarz został wyprodukowany dopiero w tym roku".

Auto, szczególnie na tle aktualnych modeli, które w większości wersji występują z silnikami turbodoładowanymi, faktycznie jest unikatem. Do napędu służy 3,8-litrowy bokser o mocy 385 KM. Carrera S ma oczywiście napęd na tylne koła, a siła napędowa trafia do kół za pomocą 7-biegowej, dwusprzęgłowej przekładni PDK. Wg producenta auto potrafi przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 4,3 s (z pakietem Sport Chrono, który znajduje się w tym egzemplarzu) oraz rozpędzić do maksymalnie 300 km/h. Porsche Maryli Rodowicz wyposażono także w sportowy układ wydechowy Porsche Sport Exhaust.

Wygląd auta faktycznie przyciąga wzrok - w szczególności, dzięki połączeniu beżowego wnętrza z rubinowo-czerwonym lakierem nadwozia, które wygląda jakby wyjechało prosto z fabryki. Ciekawostka - Maryla wybrała ten kolor, bo był najbardziej zbliżony do czerwonego, którego wówczas nie było w ofercie. Przebieg 911 Carrery S jest stosunkowo niewielki, choć widać też, że auto nie stało przez 15 lat w garażu - od 2009 roku przejechało bowiem nieco ponad 93 000 km.

Ile kosztuje Porsche po Maryli Rodowicz?

Cenę pojazdu ustalono na 349 000 zł - to wyraźnie więcej niż średnia rynkowa, ale też egzemplarz ma wyjątkową historię i, przede wszystkim, podobno jest w idealnym stanie. Trzeba jednak wiedzieć, że p. Rodowicz już w 2015 r. zamieniła ten samochód na nowszy model, a egzemplarz z ogłoszenia ma już trzeciego z kolei właściciela. Nie jest więc prawdą, że to sama artystka "zdecydowała się na sprzedaż ukochanego autka" jak donoszą polskie serwisy.