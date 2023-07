Nie będzie spalin z ciężarówek. Producenci zgodzili się na nowe prawo

Spis treści: 01 Wyzwania infrastrukturalne: Skąd prąd dla ciężarówek?

California Air Resources Board (CARB), organ regulacyjny odpowiedzialny za ochronę jakości powietrza w Kalifornii, wynegocjował porozumienie z liderami branży, zgodnie z którym do 2036 roku ciężarówki, śmieciarki i dostawcze samochody dostawcze nie będą emitować szkodliwych zanieczyszczeń. Wśród firm, które zgodziły się na te zasady, są m.in. Cummins, Ford, General Motors i Daimler.

Wyzwania infrastrukturalne: Skąd prąd dla ciężarówek?

Jednakże, jak już pisaliśmy, stacje ładowania dla elektrycznych samochodów ciężarowych będą potrzebować tyle energii, ile zużywa małe miasteczko. To stawia przed branżą poważne wyzwanie, zwłaszcza że tempo przechodzenia na elektromobilność w USA jest coraz szybsze. Konieczne będzie m.in. stawianie stacji ładowania z ogromnymi powerbankami, które będą magazynować energię z sieci w chwilach, gdy jest jej nadmiar i oddawać wtedy, gdy będzie potrzebna ciężarówkom.

Potencjał wodoru: Paliwo przyszłości?

W odpowiedzi na te wyzwania, wiele firm zwraca też uwagę na potencjał wodoru jako kluczowego elementu zielonej transformacji. Wodorowe pojazdy mają potencjał do szybkiego tankowania i długiego zasięgu, co czyni je atrakcyjnym rozwiązaniem dla transportu dalekobieżnego. Firma naftowa British Petroleum (BP) inwestuje miliony w rozwój technologii wodorowej, w tym w nowe obiekty do produkcji niskoemisyjnego wodoru. Ale zmiany wymagają czasu.

CARB: Regulacja dla czystszego powietrza

CARB, który negocjował porozumienie o zakazie silników Diesla, jest organem regulacyjnym, który ma na celu ochronę jakości powietrza w Kalifornii. Jego regulacje mają wpływ na wiele innych stanów, które przyjęły te same zasady, więc przyjęcie nowych reguł będzie dotyczyło nie tylko kierowców poruszających się po Kalifornii.

Plany rozwoju transportu na 2036 rok

Patrząc w przyszłość, do 2036 roku możemy oczekiwać, że transport drogowy w USA będzie znacznie bardziej zielony. Wodorowe i elektryczne ciężarówki mogą stać się normą, a infrastruktura ładowania będzie musiała nadążyć za tymi zmianami. Jednakże droga do tej obiecująco zapowiadającej się przyszłości jest pełna wyzwań.