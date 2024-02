NesoBus na ulicach Sosnowca. Co wyróżnia polski autobus wodorowy?

NesoBus na ulicach Sosnowca

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu prowadzi obecnie testy autobusu wodorowego NesoBus - produktu polskiej spółki PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy. Pojazd ma 12 metrów i może zabrać na swój pokład do 93 pasażerów, z czego 37 na miejscach siedzących. Sosnowiec jest już kolejnym miastem, po Gdańsku i Warszawie, gdzie testowany jest NesoBus. Wodorowe autobusy polskiego producenta obsługują już liniowe połączenia w pobliskim Rybniku. Miasto kupiło 20 takich pojazdów.

"Bardzo czekam na wyniki i raport przygotowany przez PKM Sosnowiec. Sam pojazd prezentuje się bardzo dobrze. Co najważniejsze, to zeroemisyjny pojazd, który nie emituje spalin i oczyszcza powietrze" - mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Autobus będzie obsługiwał trzy miejskie linie: 160S, 813 oraz 84.

NesoBus. Wyposażenie i systemy bezpieczeństwa

Autobus wyposażony jest m.in. w ogrzewanie i klimatyzację, dostęp do sieci 5G czy trzy podwójne porty USB. Na pięciu wyświetlaczach wewnątrz pojazdu wyświetlane są różnego rodzaju informacje przydatne dla podróżujących. Kierowcy także nie powinni narzekać na brak wygody. "To bardzo komfortowy autobus, który łatwo się prowadzi. Można go porównać do klasycznego autobusu elektrycznego" - opowiada Robert Kazimirski, kierowca PKM Sosnowiec, który testuje pojazd.

NesoBus wyposażony jest również w wiele systemów bezpieczeństwa - m.in. system kamer 360 stopni, monitorujących otoczenie pojazdu, system wykrywania pożaru, czujnik zderzeniowy układu wodorowego czy światła LED z funkcją doświetlania zakrętów.

NesoBus pokona do 450 km na jednym tankowaniu

NesoBus zużywa ok. 8 kg wodoru na 100 km i jest w stanie przejechać do 450 km. Samo tankowanie trwa natomiast 15 minut. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że pojazd tak naprawdę jest autobusem elektrycznym. Przy użyciu ogniwa paliwowego na bieżąco wytwarza on prąd z zatankowanego wodoru. Wodór ze zbiornika łączy się z tlenem pobranym z powietrza i wytwarzana jest energia, która zasila silnik elektryczny. Efektem ubocznym jest para wodna emitowana z rury wydechowej. W zbiornikach NesoBusa znajduje się wodór wytwarzany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.