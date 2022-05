Nesobus. Nowy wodorowy autobus od Polsatu

Spis treści: 01 Jak działa autobus na wodór?

02 Jak autobus na wodór oczyszcza powietrze?

03 Dlaczego Nesobus?

04 Konstrukcja stworzona od podstaw

05 Homologacja Nesobusa

06 Produkcja w Świdniku - również na eksport

07 Nesobus - Technologia

08 Nesobus - wnętrze

09 Nesobus - bezpieczeństwo

Autobus nazywa się NesoBus. Zasilany jest wodorem. Stworzyli go polscy konstruktorzy i inżynierowie przy współpracy z partnerami z Europy i całego świata.

Ma 12 m długości, do 93 miejsc, w tym do 37 miejsc siedzących, jego zasięg to około 450 km, nie emituje spalin, oczyszcza powietrze, a jedyne co emituje to para wodna. Konstrukcja NesoBus - polskiego autobusu wodorowego jest stworzona od podstaw jako wodorowa - nie jest przeróbką czy modyfikacją autobusu spalinowego czy na baterie. Rozpoczęcie produkcji seryjnej jest planowane na 2023 roku w powstającej w Świdniku fabryce.

NesoBus jest idealnym rozwiązaniem dla mieszkańców miast - likwiduje emisję trujących substancji - poza CO2 to przede wszystkim tlenki azotu czy pyły, w szczególności drobne pyły PM 2,5.

Jak działa autobus na wodór?

NesoBus, polski autobus wodorowy jest autobusem elektrycznym - ma silnik elektryczny. Wytwarza prąd na bieżąco z zatankowanego wodoru przy użyciu ogniwa paliwowego. Posiada własną "mini-elektrownię". Fizycznie wodór ze zbiornika łączy się z tlenem pobranym z powietrza i wytwarzana jest energia elektryczna zasilająca silnik elektryczny. Nie ma żadnego procesu spalania. W wyniku połączenia wodoru z tlenem w ogniwie paliwowym, autobus emituje z rury wydechowej parę wodną. Ta woda jest w pełni destylowana.

Zdjęcie Nesobus. Polski autobus wodory od grupy Polsat / materiały prasowe

Jak autobus na wodór oczyszcza powietrze?

NesoBus wytwarza na bieżąco energię elektryczną pobierając tlen z powietrza i łącząc go z wodorem ze zbiorników przy użyciu ogniwa paliwowego. Nie ma żadnego procesu spalania. Pobierane powietrze musi być w pełni oczyszczone przez specjalne filtry, by ogniwo paliwowe otrzymało czysty tlen. Wówczas tlen łączy się z wodorem i powstaje energia, która napędza silnik elektryczny. Nesobus użytkowany na zielony wodór nie emituje spalin i oczyszcza powietrze.

Wodór przechowywany jest w pięciu 312-litrowych butlach pod ciśnieniem 350 barów (opcjonalnie dostępne są zbiorniki 700-barowe). Wytworzona z wodoru energia elektryczna trafia do dwóch baterii litowo-jonowych wykonanych w technologii LTO o pojemności 15,2 kWh każda.

Nesobus jest napędzany przy pomocy dwóch asynchronicznych silników elektrycznych zamontowanych przy piastach tylnych kół, każdy z nich dysponuje mocą 125 kW, czyli 170 KM. Opcjonalnie można zainstalować umieszczony centralnie trzeci silnik elektryczny.



Dlaczego Nesobus?

Marka naszego autobusu "Neso" wodorowego to skrót od "Nie Emituje Spalin i Oczyszcza" powietrze. NesoBus ma zasięg do 450 km, tankowanie trwa tylko 15 minut. Dzięki temu NesoBus nie traci czasu na ładowanie baterii. Zamiast stać i ładować się wiele godzin, cały czas może jeździć. NesoBus jest bardzo efektywny - zużywa średnio około 8 kg wodoru na 100 km. Zbiorniki mają pojemność 37,5 kg wodoru co pozwala na przejechanie ok. 450 km. W teście SORT-2 uzyskał zużycie 5,5 kg wodoru na 100 km.

NesoBus ma 12 m długości, 2,55 m szerokości, 3,4 m wysokości, jego masa własna to niespełna 13 ton, pomieści do 93 pasażerów, w tym do 37 na miejscach siedzących.

Konstrukcja stworzona od podstaw

Konstrukcja NesoBus jest stworzona od podstaw jako wodorowa - nie jest przeróbką czy modyfikacją autobusu spalinowego czy na baterie. Autobus jest zbudowany od podstaw z myślą o technologii wodorowej - dzięki czemu bardzo łatwo jest np. zamienić zbiorniki na wodór o wyższym ciśnieniu i zwiększyć zasięg.

Autobus jest zbudowany modułowo, więc można dopasować go do potrzeb konkretnych miast.

Wygląd zewnętrzny oraz wnętrze zostało zaprojektowane przez włoską firmę Torino Design, ogniwa paliwowe pochodzą od światowego lidera w tej dziedzinie firmy Ballard, a zbiorniki wodorowe od firmy Hexagon.

Homologacja Nesobusa

Po 65 dniach badań "poligonowych" i laboratoryjnych, obejmujących 40 różnego rodzaju testów realizowanych zarówno w kraju jak i za granicą, NesoBus w kwietniu 2022 roku otrzymał europejską homologację typu pojazdu.

Produkcja w Świdniku - również na eksport

Nesobus będzie produkowany w nowym zakładzie w Świdniku. Fabryka zostanie oddana do użytkowania już w przyszłym roku. Będzie w niej mogło powstawać ponad 100 autobusów rocznie.

Nesobus - Technologia

wymiary są odpowiedzią na potrzeby transportu miejskiego - 12 metrów długości, 2,55 m szerokości i 3,4 m wysokości - typowe wymiary autobusu dla miast.

nowoczesny napęd elektryczny z ogniwem wodorowym - rozwiązania najlepszych światowych producentów instalacji wodorowych

ogniwa paliwowe z najtrwalszych materiałów wykonane w nowoczesnych technologiach zamontowane na dachu

silniki elektryczne jako jednostki napędowe od sprawdzonego producenta - w piastach osi tylnej

zbiorniki z wodorem zapewniające zasięg do 450 km

szybkie i krótkie tankowanie - do 15 minut, dzięki czemu autobus nie traci czasu na długie ładowanie i przestoje w pracy

Nesobus - wnętrze

do 93 miejsc, w tym do 37 siedzących

3 pary szerokich drzwi

panoramiczne okna

wydajne ogrzewanie i klimatyzacja

instalacja WiFi i dostęp do 5G

3 porty podwójne USB oraz 3 miejsca ładowania indukcyjnego do ładowania smartfonów czy laptopów

5 wyświetlaczy wewnątrz przestrzeni pasażerskiej pokazujące informacje dla pasażerów

6 wyświetlaczy zewnętrznych bocznych plus po jednym z przodu i tyłu

przystosowany dla osób niepełnosprawnych

system nagłaśniający

monitoring autobusu 360˚

maksymalne wyciszenie autobusu

Nesobus - bezpieczeństwo