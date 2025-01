W czasach hegemonii bezpłatnych programów nawigacyjnych takich jak Google Maps, Waze czy Mapy Apple, klasyczni producenci systemów nawigacyjnych mają trudny orzech do zgryzienia. Coraz trudniej jest przekonać użytkowników do płacenia za możliwość korzystania z oprogramowania nawigacyjnego. Jednak dostawcy rozwiązań tacy jak TomTom nie składają broni i wciąż pracują nad rozwiązaniami, których Google czy Apple dostarczyć nie potrafią.

Rozwiązania te opracowano z myślą o samochodach autonomicznych, dla których ważna jest precyzja prowadzenia. TomTom Orbis Maps, dzięki zaawansowanej technologii, która łączy obserwacje z pojazdów produkcyjnych, kamer samochodowych, zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz badań lidarowych, jest w stanie stworzyć geometrię pasów ruchu 3D dla każdej drogi i precyzyjnie umieścić na niej pojazd z dokładnością do kilku centymetrów. Pozwoli to nawigować w często skomplikowanych przestrzeniach miejskich poprzez lepsze przewidywanie trudnych sytuacji, występujących np. przy ruchliwych skrzyżowaniach.

Tak, możemy potwierdzić, że rozwiązania dotyczące wskazówek do wyboru pasa ruchu to jeden z kluczowych elementów wykorzystania platformy Orbis dla klientów motoryzacyjnych.

Oznacza to nic innego, jak fakt wprowadzenia podpowiedzi dla kierowców, który pas wybrać by najbardziej efektywnie pokonać dany odcinek drogi. Oczywiście – wskazanie pasów ruchu odpowiednich do wykonania manewru to żadna nowość. Od dawna nawigacje podpowiadają pasy do zjazdu, czy sugerują z których pasów będzie można kontynuować jazdę obraną trasą.