Spis treści: 01 Nawigacja TomTom GO za darmo przez 12 miesięcy

02 Jak otrzymać darmową nawigację TomTom GO?

03 Co potrafi aplikacja TomTom GO?

04 TomTom GO lepsze od Google Maps?

Nawigacja TomTom GO za darmo przez 12 miesięcy

Wśród darmowych nawigacji przodują Google Maps i Waze. Teraz jednak istnieje szansa, że wielu klientów zdecyduje się na wybór konkurencyjnej oferty. Chodzi o nawigację TomTom GO. Firma zdecydowała się na promocję, w ramach której użytkownicy mogą korzystać z tej z reguły płatnej aplikacji, przez 12 miesięcy za darmo.

Jak otrzymać darmową nawigację TomTom GO?

Najprościej będzie wpisać w wyszukiwarkę internetową hasło "TomTom GO 12 miesięcy" (sprawdzone na wyszukiwarkach Google, Mozilla Firefox oraz Microsoft Edge). Należy kliknąć w pierwszą propozycję odnoszącą się do strony wspomnianej firmy.

Reklama

Zdjęcie Po kliknięciu opcji "Do koszyka" zostaniemy przeniesieni do części transakcyjnej. / tomtom.com/ zrzut ekranu /

Po przejściu do strony z ofertą należy kliknąć opcję "Do koszyka". Wówczas zostaniemy przeniesieni do sekcji transakcyjnej. Strona informuje nas, że koszt aplikacji to 92,99 zł. W odpowiednim polu oznaczonym hasłem "Kod kuponu" powinniśmy podać kod rabatowy "TOMTOMBILD2024". Wówczas cena usługi spada do zera.

Zdjęcie Po wpisaniu kodu rabatowego cena subskrypcji spada do 0 zł. / tomtom.com/ zrzut ekranu /

Warto tutaj pamiętać, że przy zakupie subskrypcji musimy wybrać metodę płatności. Po upływie roku możemy powrócić do bezpłatnych aplikacji lub kontynuować subskrypcję. Oczywiście automatyczne przedłużanie możemy anulować w dowolnym momencie po zakupie.

Co potrafi aplikacja TomTom GO?

W aplikacji TomTom GO znajdziemy szereg funkcji, które mają ułatwić podróżowanie. Kierowcy mogą liczyć np. na funkcję informującą, którym pasem powinni się poruszać, by nie przegapić zjazdu, która często jest oceniana lepiej niż podobne rozwiązania w Google Maps.

W aplikacji TomTom GO kierowcy otrzymują również powiadomienia o korkach, zdarzeniach drogowych, zablokowanych pasach ruchu czy pracach prowadzonych na trasie, którą podróżują. Aplikacja informuje również swojego użytkownika o aktualnej prędkości i obowiązujących ograniczeniach. Ponadto kierowca może otrzymywać informacje o fotoradarach. Aplikacja ostrzega o tym nie tylko na ekranie. Emituje również sygnał dźwiękowy, by kierowca nie przegapił tej informacji. Zaletą tej nawigacji jest również fakt, że może ona działać w trybie offline.

TomTom GO lepsze od Google Maps?

Część rozwiązań oferowanych przez aplikację firmy TomTom znają również użytkownicy Google Maps. Jednak zdaniem tych, którzy mieli okazję korzystać z jednej i drugiej nawigacji, aplikacja tej pierwszej firmy ma znacznie bardziej czytelne mapy. Kierowcy wskazują m.in. na to, że wskazówki Google Maps, dotyczące tego, którym pasem powinniśmy się poruszać, by nie minąć zjazdu, są niezbyt intuicyjne.