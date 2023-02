Nawet 85 proc. dopłaty na zakup samochodu z PFRON. Od kiedy nabór wniosków?

Pełna nazwa programu to "Mobilność osób z niepełnosprawnością" w ramach pakietu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!". Skierowany jest on do osób, które nie mogą poruszać się bez pomocy wózka inwalidzkiego.

PFRON udzieli wsparcia finansowego przy zakupie nowego lub używanego samochodu wraz z dostosowaniem do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się tylko za pomocą wózka inwalidzkiego - czytamy na stronach Funduszu.

Kto może dostać dofinansowanie z PFRON?

O dopłatę starać się mogą zarówno sami niepełnosprawni, którzy zamierzają prowadzić zakupione samochody, jak i opiekunowie - pomocnicy osób niepełnosprawnych. Warunkiem jest oświadczenie, że korzystający z pomocy PFRON nie sprzeda zakupionego z środków funduszu pojazdu przez kolejnych 5 lat.



Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością (lub jej opiekun-pomocnik), która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymuje się ważnym:



orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.



Wzory stosownych dokumentów znajdziemy na stronach PFRON.

Jakie dofinansowanie na zakup samochodu dla osoby niepełnosprawnej z PFRON?

Co ważne - samochód nie musi być fabrycznie nowy, a wysokość dofinansowania uzależniona będzie od ceny zakupu samochodu.

W przypadku pojazdów, które prowadzone będą przez osoby niepełnosprawne finansowanie z PFRON objąć może:



do kwoty (ceny pojazdu) 150 000,00 zł - 80 proc. ceny samochodu;



od kwoty 150 000,00 zł do 250 000,00 zł - 50 proc. ceny samochodu,



od kwoty 250 000,00 zł do 300 000,00 zł - 30 proc. ceny samochodu.



W przypadku, gdy o dofinansowanie występuje opiekun-pomocnik osoby niepełnosprawnej procentowy udział dofinansowania zakupu prezentuje się następująco:

do kwoty (ceny pojazdu) 130 000,00 zł - 85 proc. ceny samochodu;



od kwoty 130 000,00 zł do 200 000,00 zł - 50 proc. ceny pojazdu,



od kwoty 200 000,00 zł do 230 000,00 zł - 30 proc. ceny pojazdu.



Można się spodziewać, że większą popularnością cieszyć się będzie raczej druga opcja - gdy zakupiony ze środków Funduszu pojazd prowadzić będzie opiekun osoby niepełnosprawnej. Pamiętajmy, że dostosowanie samochodu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wymagać może niekiedy inwestycji rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Często wiąże się np. z koniecznością wymontowania fotela kierowcy i zastąpienia go systemem mocowań dla wózka inwalidzkiego. W przypadku, gdy samochód ma być jedynie dostoswany do przewozu osoby poruszającej się na wózku, zakres przeróbek jest zdecydowanie mniejszy - łatwiej również kupić fabrycznie przystosowany do takich zadań.



Program "Mobilność osób z niepełnosprawnością" - terminy składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON składać można będzie w trzech turach. Terminy to:



1 marca - 31 marca 2023 roku,

30 czerwca - 31 lipca 2023 roku,

29 września - 31 października 2023 roku.

