Niestety utrata tablicy rejestracyjnej wiąże się z poważnymi problemami dla właściciela pojazdu. Powinien on wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu lub, co bezpieczniejsze z punktu widzenia ewentualnych następstw, gdy tablice posłużą komuś do popełnienia przestępstwa, przerejestrować pojazd. Mając to na uwadze Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zaostrzenie przepisów związanych z kradzieżami tablic rejestracyjnych.



Kradzież tablicy przestępstwem. Do 5 lat więzienia!

Do tej pory czyn ten traktowany by jako wykroczenie. Teraz, jeśli proponowane przez resort sprawiedliwości zmiany wejdą w życie, będzie to przestępstwo.



"Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega nagminność popełniania czynów zabronionych polegających na kradzieży tablic rejestracyjnych oraz związane z tym praktyczne utrudnienia dla właścicieli pojazdów, związane z przeprowadzeniem postępowania w sprawie o wykroczenie oraz uzyskaniem nowych tablic" - czytamy w uzasadnieniu projektu, który trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych.

W ramach nowelizacji przepisów w Kodeksie karnym pojawią się nowe przepisy:

Art. 306c w § 1 mówiący o karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za kradzież lub podrobienie/przerobienie tablicy rejestracyjnej

Art. 306c § 2 mówiący o takiej samej karze za jazdę pojazdem wyposażonym w tablicę przypisaną do innego pojazdu



Na tym etapie trudno powiedzieć, kiedy proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany mogłyby wejść w życie. Jeśli wszystko pójdzie po myśli autorów, realnym terminem wydaje się połowa 2022 roku.