Obwodnica Ćmielowa to licząca ok. pięciu kilometrów trasa znajdująca się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 755. Została oddana do użytku w 2019 roku. Koszt budowy wyniósł blisko 72 mln zł, z czego prawie 47 mln stanowiło dofinansowanie unijne. 11 lipca trasa została całkowicie zamknięta. Co się stało?

Obwodnica Ćmielowa zamknięta. Dlaczego?

Powodem są przetaczające się w ostatnim czasie przez Polskę nawałnice. Przez powiat ostrowiecki przeszła gwałtowna burza z obfitymi opadami deszczu. Spływająca z pól woda podmyła jezdnię oraz mierzący ok. 30 metrów przepust dla zwierząt. W efekcie na trasie powstał sporych rozmiarów wyłom. Droga została zamknięta do odwołania. Jak się okazje, kierowcy prawdopodobnie nieprędko wrócą na ten odcinek.

Obwodnica Ćmielowa uszkodzona. Jak wyglądają prace?

Barbara Kieras, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, poinformowała Polską Agencję Prasową, że powołana została komisja, która ma ocenić szkody oraz oszacować koszt prac remontowych. Póki co nie jest jeszcze pewne, czy zniszczony fragment drogi zostanie odtworzony według wcześniej stosowanej technologii, czy też konieczna będzie zmiana projektu.

Kiedy obwodnica Ćmielowa znowu będzie przejezdna?

"Postaramy się, żeby droga była przejezdna jak najszybciej" - zaznaczyła dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Nie oznacza to jednak, że otwarcia należy się spodziewać w najbliższym czasie. Barbara Kieras zapowiedziała, że ŚZDW ma nadzieję przeprowadzić odpowiednie procedury i ponownie udostępnić drogę kierowcom do końca roku.

Dodała również, że firma, która wykonuje remonty na drogach wojewódzkich, zabezpieczyła już miejsce zdarzenia i zajmuje się usuwaniem zniszczonej nawierzchni. Do czasu wykonania remontu obwodnica pozostanie zamknięta. Samochody kierowane są na objazd prowadzący przez starą drogę wojewódzką nr 755 prowadzącą przez Ćmielów.