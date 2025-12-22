W skrócie Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Arizony opracowali nową mieszankę asfaltową, dodając olej z alg Haematococcus pluvialis.

Asfalt z dodatkiem alg wykazuje większą odporność na niskie temperatury i nawet 70 proc. lepszą zdolność powrotu do pierwotnego kształtu.

Nowy rodzaj asfaltu może przyczynić się do obniżenia emisji węgla i stworzenia bardziej ekologicznych dróg.

Asfalt jest kleistą substancją wytwarzaną z ropy naftowej, która wiąże piasek oraz kruszywo i wykorzystywana jest przede wszystkim do budowy nawierzchni dróg oraz chodników. Wśród głównych zalet asfaltobetonu wymienia się szybkość i łatwość aplikacji w różnych warunkach oraz cichą, równą i antypoślizgową powierzchnię, natomiast nadal nie udało się uporać z odpornością na skrajne warunki atmosferyczne. Pomimo tego, że asfalt rozszerza się i kurczy, to przy ujemnych temperaturach lepiszcze staje się kruche i może pękać. Naukowcy z USA rozwiązali ten problem stosując dodatkowy składnik.

Asfalt z dodatkiem alg. To sposób na bardziej odporny asfalt

Uczeni z Uniwersytetu Stanowego Arizony znaleźli jednak sposób, aby rozwiązać proces pękania asfaltu przy niskich temperaturach. Lepiszcze stało się jeszcze bardziej odporne za sprawą zastosowania oleju z alg z gatunku Haematococcus pluvialis, należącego do zielenic.

Związki pochodzące z alg mogą poprawiać odporność asfaltu na wilgoć, jego elastyczność oraz zdolność do samonaprawy, co potencjalnie może wydłużyć trwałość nawierzchni i obniżyć koszty utrzymania. W dłuższej perspektywie asfalt z dodatkiem alg mógłby pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonych, odpornych i lepiej reagujących na warunki środowiskowe dróg

Aby potwierdzić wyższą odporność asfaltu z dodatkiem alg przeprowadzono testy laboratoryjne, w których zasymulowano ruch drogowy oraz cykle zamarzania i odmarzania. Wyniki nie pozostawiły złudzeń - asfaltobeton z dodatkiem Haematococcus pluvialis wykazał nawet do 70 proc. lepszą zdolność powrotu do pierwotnego kształtu w porównaniu do standardowej nawierzchni z lepiszczem na bazie ropy naftowej.

Zamiast zakazywać aut spalinowych należy zmienić skład asfaltu. Algi ratunkiem dla norm emisji spalin?

Wyższa odporność na ujemne temperatury to jednak nie koniec zalet asfaltu z domieszką alg. Naukowcy zauważyli również, że nawierzchnia z lepiszczem z oleju z alg obniżyła emisję węgla netto związaną z asfaltem o 4,5 proc. Co więcej, gdyby zastosowano go około 22 proc. w składzie, asfalt mógłby stać się naturalny węglowo, co byłoby krokiem milowym w kierunku osiągnięcia zrównoważonej i ekologicznej infrastruktury nawierzchniowej.

Czym są algi?

Algi inaczej zwane są glonami. To samożywne organizmy o beztkankowej budowie, które są zdolne do fotosyntezy i występują w formie jednokomórkowej lub wielokomórkowej. Stanowią nie tylko kluczowy element ekosystemów, ale także cenne źródło składników odżywczych dla ludzi. Występują głównie w wodach słodkich i słonych, ale także na wilgotnych lądach.

Badania naukowców z USA potwierdzają, że ich skuteczne wykorzystanie możliwe jest również w nawierzchni asfaltowej. Algi stosowane są również w przemyśle spożywczym jako dodatek do dań, w kosmetologii w formie kremów, okładów i masek, a także w farmacji, dietetyce, a nawet jako potencjalne biopaliwo.

