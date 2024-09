Maksymalna dopuszczalna prędkość na obwodnicy Paryża

Jak poinformowała mer Paryża Anne Hidalgo w wywiadzie dla rozgłośni RTL, od 1 października maksymalna dopuszczalna prędkość na obwodnicy tego miasta, będzie wynosiła 50 km/h. To wyraźna zmiana, ponieważ obecnie można tam jechać 70 km/h. Mer przypomniała jednocześnie, że obniżenie limitu było zapowiadane już wcześniej i miało nastąpić po igrzyskach olimpijskich.

Jeśli chodzi o ograniczenie do 50 km/h, to jest to moja decyzja. Nastąpi to pierwszego października. Pracujemy nad tym od 18 lat, więc nie jest to nowa rzecz. powiedziała mer Anne Hidalgo

Nie wyjaśniła jednak nad czym "pracują od 18 lat". Z kontekstu wynikałoby, że nad obniżeniem prędkości do 50 km/h, ale wydaje się, że podobna zmiana nie wymaga 18 lat przygotowań. Okres ten nie pasuje także do dat wprowadzania poprzednich ograniczeń prędkości.

Tak czy inaczej decyzja jest ostateczna, chociaż była ona krytykowana. Przykładowo na początku roku ówczesny minister transportu Clement Beaune zadeklarował, że rząd nie poprze tej decyzji. Była szefowa resortu tranzycji ekologicznej Agnes Pannier-Runacher nazwała pomysł ograniczenia prędkości "rozwiązaniem antyspołecznym" i mogącym mieć wpływ na większe korki, a więc i wyższe emisje CO2. Wydawałoby się, że pracownicy Ministerstwa Transportu oraz odpowiedzialni za ekologiczną transformację, są odpowiednimi osobami do wypowiadania się na temat efektów planowanej przez stolicę Francji zmiany.

Najwyraźniej jednak przeciwnego zdania są władze Paryża. Ich zdaniem spowolnienie ruchu spowoduje zmniejszenie jego natężenia, mniej hałasu oraz niższą emisję spalin. Odpowiedzialny w urzędzie miasta za środowisko David Belliard bronił ograniczenia i powiedział, że będzie to "rozwiązanie dla dobra ogółu i w interesie wspólnotowym".

To kolejne ograniczenia prędkości w Paryżu

Ograniczenie prędkości do 50 km/h obejmie Bulwar Peryferyjny Paryża, będącą śródmiejską obwodnicą miasta. Jest to droga dwujezdniowa, mająca zwykle po cztery pasy ruchu w każdą stroną (zdarzają się też miejsca gdzie pasów jest pięć). Można było poruszać się nią z prędkością 90 km/h, ale w 1993 roku obniżono limit do 80 km/h. Kolejna zmiana weszła w życie w styczniu 2014, kiedy wprowadzono limit 70 km/h. Zdaniem mer Paryża ta ostatnia zmiana sprawiła, że około 550 tys. mieszkańców skorzystało na "zmniejszeniu zanieczyszczenia hałasem, głównie w nocy".

Warto przypomnieć, że obniżenie prędkości na obwodnicy do 50 km/h, wcale nie oznacza, że tamtejszy limit będzie zrównany z tym, jaki obowiązuje na ulicach Paryża. Z końcem sierpnia 2021 roku miasto wprowadziło bowiem odgórne ograniczenie do 30 km/h. Zmiana ta oczywiście też była podyktowana poprawą jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców. Dość szybko po wejściu w życie nowego limitu, zaczęły się protesty kierowców, a stowarzyszenia taksówkarskie alarmowały, że czas przejazdu wszystkimi trasami wydłużył się o połowę. Ponadto na drogach zwiększyły się korki i liczba niebezpiecznych sytuacji, ponieważ część kierowców odmówiła stosowania się do tak restrykcyjnych ograniczeń. Mimo to, pozostało ono utrzymane.