Najoszczędniejsze samochody używane. Te modele jeżdżą za grosze

Paweł Rygas

Tesla, Toyota i Honda to zdaniem szwedzkich kierowców marki, które oferują swoim nabywcom najoszczędniejsze samochody. W dziesiątce zestawienia najrozsądniej obchodzących się z "energią" aut znajdziemy dwie Tesle, dwa Mercedesy i aż cztery - popularne również w Polsce - Toyoty.

Jasnożółty nowoczesny samochód typu SUV jedzie po brukowanej ulicy miasta, w tle zabudowania z witrynami sklepowymi i przeszklonymi drzwiami.
W rankingu 10 najoszczędniejszych aut zdaniem Szwedów są dwie Tesle, dwa Mercedesy i aż cztery Toyotymateriały prasowe

Szwedzki magazyn motoryzacyjny Vi Bilägare pochwalił się wynikami najnowszej edycji badania AutoIndex. Czytelnicy oceniają w nim swoje pojazdy pod względem kosztów codziennej eksploatacji. Kiedyś chodziło po prostu o zużycie paliwa w "prawdziwym życiu".

Dziś mówimy już raczej o zużyciu energii, bo w zestawieniu pojawia się wiele samochodów elektrycznych. Co ciekawe, to właśnie elektryki otwierają i zamykają listy najoszczędniejszych i najbardziej "energochłonnych" pojazdów.

Najoszczędniejsze marki samochodów. Tesla bezkonkurencyjna

Szwedzi oceniali oszczędność swoich pojazdów w skali od 1 (najgorsza) do 1000 (najlepsza). O opinie poproszono właścicieli samochodów z lat 2013-2024. Pod uwagę brane były wszystkie oferowane przez producenta napędy. Przykładowo, wysoka pozycja Mercedesa wynikać może np. z popularności oszczędnych silników Diesla, w przypadku BMW chwalone mogą być np. modele elektryczne.

Pierwsza piątka marek oferujących najoszczędniejsze w eksploatacji pojazdy to zdaniem Szwedów:

  1. Tesla - 928 punktów,
  2. Toyota - 871 punktów,
  3. Honda - 850 punktów,
  4. Mercedes - 837 punktów
  5. BMW - 835

Zdecydowanym numerem jeden okazuje się być Tesla, która wciąż wyraźnie góruje nad innymi używanymi elektrykami pod względem zarządzania energią. W efekcie samochody amerykańskiej marki mogą uzyskać dobre zasięgi nawet bez stosowania większych akumulatorów i oferować bardzo niskie koszty eksploatacji.

O świetnym wyniku mówić też może Toyota, która jako pierwszy producent na świecie postawiła na samochody hybrydowe. Technologia od lat sprawdza się w praktyce, co przekłada się na niskie zużycie paliwa. Podobną drogą podąża ostatnio Honda, która również doceniona została przez szwedzkich kierowców.

10 najoszczędniejszych aut. Które samochody jeżdżą za grosze?

Co ciekawe, w dziesiątce najoszczędniejszych modeli znajdziemy aż trzy samochody elektryczne. Ranking zdominowała Tesla - najoszczędniejszym modelem na szwedzkich drogach uznano Teslę Model 3.

O świetnym rezultacie mówić też może Toyota, w pierwszej dziesiątce najoszczędniejszych aut znalazły się aż cztery modele japońskiego producenta. Sporym zaskoczeniem wydaje się być wysoka pozycja Mercedesa. Aż dwa modele w pierwszej dziesiątce najoszczędniejszych pojazdów zdają się świadczyć, że chociaż europejscy nabywcy szybko odwracają się od silników wysokoprężnych, w pewnych segmentach i przy konkretnych scenariuszach eksploatacji - silniki Diesla wciąż okazują się być bezkonkurencyjne.

10 najoszczędniejszych aut zdaniem szwedzkich kierowców:

  1. Tesla Model 3 - 949 punktów,
  2. Tesla Model Y - 917 punktów,
  3. Toyota Yaris Cross - 905 punktów,
  4. Honda Jazz - 897 punktów,
  5. Mercedes klasy E - 894 punktów,
  6. Mercedes klasy C - 879 punktów,
  7. Toyota C-HR - 877 punktów,
  8. BMW serii 5 - 874 punktów,
  9. Toyota RAV4 - 871 punktów,
  10. Toyota Corolla Cross - 866 punktów.

