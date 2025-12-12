W skrócie Tesla, Toyota i Honda to marki uznane przez szwedzkich kierowców za najoszczędniejsze.

Ranking najoszczędniejszych samochodów dominuje Tesla Model 3, a w pierwszej dziesiątce znalazły się także auta Toyoty, Mercedesa, BMW i Hondy.

Samochody elektryczne i hybrydowe wyróżniają się wyjątkowo niskimi kosztami eksploatacji.

Szwedzki magazyn motoryzacyjny Vi Bilägare pochwalił się wynikami najnowszej edycji badania AutoIndex. Czytelnicy oceniają w nim swoje pojazdy pod względem kosztów codziennej eksploatacji. Kiedyś chodziło po prostu o zużycie paliwa w "prawdziwym życiu".

Dziś mówimy już raczej o zużyciu energii, bo w zestawieniu pojawia się wiele samochodów elektrycznych. Co ciekawe, to właśnie elektryki otwierają i zamykają listy najoszczędniejszych i najbardziej "energochłonnych" pojazdów.

Najoszczędniejsze marki samochodów. Tesla bezkonkurencyjna

Szwedzi oceniali oszczędność swoich pojazdów w skali od 1 (najgorsza) do 1000 (najlepsza). O opinie poproszono właścicieli samochodów z lat 2013-2024. Pod uwagę brane były wszystkie oferowane przez producenta napędy. Przykładowo, wysoka pozycja Mercedesa wynikać może np. z popularności oszczędnych silników Diesla, w przypadku BMW chwalone mogą być np. modele elektryczne.

Pierwsza piątka marek oferujących najoszczędniejsze w eksploatacji pojazdy to zdaniem Szwedów:

Tesla - 928 punktów, Toyota - 871 punktów, Honda - 850 punktów, Mercedes - 837 punktów BMW - 835

Zdecydowanym numerem jeden okazuje się być Tesla, która wciąż wyraźnie góruje nad innymi używanymi elektrykami pod względem zarządzania energią. W efekcie samochody amerykańskiej marki mogą uzyskać dobre zasięgi nawet bez stosowania większych akumulatorów i oferować bardzo niskie koszty eksploatacji.

O świetnym wyniku mówić też może Toyota, która jako pierwszy producent na świecie postawiła na samochody hybrydowe. Technologia od lat sprawdza się w praktyce, co przekłada się na niskie zużycie paliwa. Podobną drogą podąża ostatnio Honda, która również doceniona została przez szwedzkich kierowców.

10 najoszczędniejszych aut. Które samochody jeżdżą za grosze?

Co ciekawe, w dziesiątce najoszczędniejszych modeli znajdziemy aż trzy samochody elektryczne. Ranking zdominowała Tesla - najoszczędniejszym modelem na szwedzkich drogach uznano Teslę Model 3.

O świetnym rezultacie mówić też może Toyota, w pierwszej dziesiątce najoszczędniejszych aut znalazły się aż cztery modele japońskiego producenta. Sporym zaskoczeniem wydaje się być wysoka pozycja Mercedesa. Aż dwa modele w pierwszej dziesiątce najoszczędniejszych pojazdów zdają się świadczyć, że chociaż europejscy nabywcy szybko odwracają się od silników wysokoprężnych, w pewnych segmentach i przy konkretnych scenariuszach eksploatacji - silniki Diesla wciąż okazują się być bezkonkurencyjne.

10 najoszczędniejszych aut zdaniem szwedzkich kierowców:

Tesla Model 3 - 949 punktów, Tesla Model Y - 917 punktów, Toyota Yaris Cross - 905 punktów, Honda Jazz - 897 punktów, Mercedes klasy E - 894 punktów, Mercedes klasy C - 879 punktów, Toyota C-HR - 877 punktów, BMW serii 5 - 874 punktów, Toyota RAV4 - 871 punktów, Toyota Corolla Cross - 866 punktów.