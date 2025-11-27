Najlepsze i najgorsze auta używane. TUV 2026 w wersji dla Polaków
Diagności z niemieckiego TUV przygotowali kolejną odsłonę cyklicznego raportu usterkowości TÜV-Report 2026. Tegoroczna edycja zestawienia powstała na bazie blisko 9,5 mln okresowych badań technicznych zarejestrowanych w Niemczech samochodów. Które z nich polecić można z czystym sumieniem, a które rozsądniej będzie omijać szerokim łukiem? Sprawdziliśmy, jak poradziły sobie auta w wieku 12 i 13 lat, czyli te, które najczęściej importujemy do Polski właśnie z Niemiec.
W skrócie
- TÜV-Report 2026 prezentuje wyniki badań technicznych ponad 9 milionów samochodów z Niemiec, pokazując statystyki usterkowości dla 216 modeli aut.
- Wśród 12- i 13-letnich samochodów, najczęściej sprowadzanych do Polski, najlepiej wypadły takie modele jak Volkswagen Touareg, Mercedes klasy B czy Mazda 3.
- Największy odsetek aut, które nie przeszły badań technicznych, stanowią modele takie jak Citroen Berlingo, Ford Mondeo oraz Renault Clio.
TUV-Report 2026 zawiera dane dotyczące okresowych badań technicznych pojazdów aż 216 popularnych modeli samochodów osobowych. Opasłe opracowanie powstało na bazie 9 458 562 wykonanych przez diagnostów TUV badań technicznych samochodów poruszających się po niemieckich drogach. Wyniki - jak co roku - podzielono na sześć grup wiekowych.
W Niemczech funkcjonuje inny tryb wykonywania obowiązkowych badań technicznych niż w Polsce. Chociaż same przeglądy uchodzą za jedne z najbardziej szczegółowych w Europie, auta trafiają na obowiązkowe badanie techniczne raz na dwa lata.
Z najnowszych danych wynika, że 21,5 proc. skontrolowanych przez diagnostów TUV nie zaliczyło obowiązkowego badania technicznego za pierwszym podejściem. To o 0,9 proc. więcej niż w ubiegłym roku, co wskazuje na nieco gorszą kondycję techniczną niemieckich aut.
Raport TUV 2026 doskonale obrazuje, jak w ujęciu statystycznym wiek i przebieg samochodu przekłada się na jego stan techniczny. Przykładowo, w grupie 2 i 3-latków, czyli aut które pierwszy raz pojawiły się na obowiązkowym badaniu technicznym, przeglądu nie zaliczyło za pierwszym razem 6,5 proc. skontrolowanych pojazdów. W grupie wiekowej 6 i 7-latków było to już średnio 13,6 proc., a wśród 12 i 13-latków - aż 28,3 proc. Niemal jeden na trzy skontrolowane pojazdy w wieku ponad 12 lat samochodów oblał więc obowiązkowe badanie techniczne.
Najlepsze używane samochody. Te 12-latki można kupować w ciemno
Warto skupić się właśnie na tej konkretnej grupie wiekowej. Jak wynika z danych IBRM Samar - to właśnie samochody w wieku 12-13 lat najczęściej sprowadzamy dziś do Polski z Niemiec. Statystyczny importowany w tym roku do kraju samochód liczy sobie obecnie 12,4 roku, a ponad połowa z przeszło 811 tys. sprowadzonych do października aut przyjechała do Polski właśnie z Niemiec.
Jakie modele w grupie wiekowej 12 i 13-latków zdaniem niemieckich diagnostów cechują się najlepszą kondycja techniczną? Poniżej prezentujemy pierwszą piętnastkę modeli, które najlepiej poradziły sobie na obowiązkowych badaniach technicznych. Zainteresowani kupnem auta z tej listy powinni zwrócić uwagę na dane dotyczące średniego przebiegu - warto odnieść podawaną przez TUV wartość do interesującego nas pojazdu.
- Volkswagen Touareg - 17,9 proc. aut z usterkami, średni przebieg 204 tys. km
- Mercedes klasy B - 19,0 proc. aut z usterkami, średni przebieg 124 tys. km
- Mercedes GLE/ML - 19,3 proc. aut z usterkami, średni przebieg 193 tys. km
- Mini - 20,8 proc. aut z usterkami, średni przebieg 117 tys. km
- Mazda 3 - 20,9 proc. aut z usterkami, średni przebieg 128 tys. km
- Volkswagen Golf Plus - 21,2 proc. aut z usterkami, średni przebieg 116 tys. km
- BMW X1 - 22,1 proc. aut z usterkami, średni przebieg 151 tys. km
- Audi Q3 - 22,7 proc. aut z usterkami, średni przebieg 148 tys. km
- Volvo XC 60 - 22,7 proc. aut z usterkami, średni przebieg 197 tys. km
- Audi Q5 - 22,9 proc. aut z usterkami, 179 tys. km
- BMW X5/X6 - 23,2 proc. aut z usterkami, średni przebieg 203 tys. km
- Audi A3 - 23,7 proc. aut z usterkami, średni przebieg 154 tys. km
- Smart Fortwo - 24,0 aut z usterkami, średni przebieg 95 tys. km
- Audi A1 - 24,4 proc. aut z usterkami, średni przebieg 134 tys. km
- Audi A6/A7 - 24,4 proc. aut z usterkami, średni przebieg 210 tys. km
Najgorsze samochody używane. Te modele omijaj szerokim łukiem
Dla porównania prezentujemy też drugą stronę tabeli. Tym razem na liście znalazły się modele samochodów w wieku 12 i 13-lat, których odsetek egzemplarzy, które nie przeszły badania technicznego za pierwszym podejściem przekracza 35 proc.
- Citroen Berlingo - 35,1 proc. aut z usterkami, średni przebieg 159 tys. km
- Ford Mondeo - 35,1 proc. aut z usterkami, średni przebieg 196 tys. km
- Peugeot 207 - 35,1 aut z usterkami, średni przebieg 113 tys. km
- Nissan Micra - 35,2 aut z usterkami, średni przebieg 102 tys. km
- Dacia Duster - 35,4 aut z usterkami, średni przebieg 136 tys. km
- Fiat Panda - 35,5 aut z usterkami, średni przebieg 100 tys. km
- Kia Sportage - 35,6 aut z usterkami , średni przebieg 146 tys. km
- Hyundai i30 - 36,1 aut z usterkami, średni przebieg 138 tys. km
- Citroen C3 - 37,0 aut z usterkami, średni przebieg 112 tys. km
- Renault Megane - 37,4 aut z usterkami, średni przebieg 153 tys. km
- Nissan Qashqai - 37,6 aut z usterkami, średni przebieg 149 tys. km
- Dacia Sandero - 38,1 aut z usterkami, średni przebieg 117 tys. km
- Renault Twingo - 40,0 aut z usterkami, średni przebieg 112 tys. km
- Renault Clio - 40,4 aut z usterkami, średni przebieg 121 tys. km
Które marki robią najtrwalsze samochody? Nowe dane z Niemiec
Patrząc przez pryzmat wieku najczęściej sprowadzanych do Polski samochodów warto też przyjrzeć się zestawieniu marek, które - w ocenie TUV - mogą się pochwalić najtrwalszymi pojazdami. W tym zestawieniu uwzględniani są wyłącznie producenci, oferujący przynajmniej trzy modele w przedziale wiekowym od 10 do 11 lat.
Pierwsza piątka najlepszych marek to obecnie:
- Mercedes - 18,5 proc. aut z usterkami, średni przebieg 149 tys. km
- Audi - 19,2 proc, aut z usterkami, średni przebieg 150 tys. km
- Toyota - 22,0 proc. aut z usterkami, średni przebieg 136 tys. km
- Volkswagen - 22,4 proc. aut z usterkami, średni przebieg 140 tys. km
- Skoda - 23,0 proc aut z usterkami, średni przebieg 136 tys. km.