Najczęściej kradzione samochody w Polsce. Ranking zdominowała jedna marka

Spis treści: 01 Kradzieże samochodów w Polsce w 2023 roku. Warszawa stolicą złodziejstwa

02 Przestępczość samochodowa coraz mniej straszna?

03 Najczęściej kradzione samochody w Polsce w 2023 roku. Ranking modeli

Jak informuje Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w ubiegłym roku z powodu kradzieży wyrejestrowano w Polsce "zaledwie" 5 646 pojazdów z grupy samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 6 ton. To o 8,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Liczba stanowi niecałe 0,03 proc. z liczącego ponad 22 miliony aut parku samochodów osobowych i dostawczych. To wyraźny spadek, jeśli wziąć pod uwagę, że w ostatnich latach z powodu kradzieży wyrejestrowywano w Polsce 6-7 tys. aut rocznie.



Kradzieże samochodów w Polsce w 2023 roku. Warszawa stolicą złodziejstwa

Zgodnie z wieloletnią "tradycją" za polską stolicę przestępczości samochodowej wciąż uchodzi Warszawa i szerzej województwo mazowieckie. Z danych Samaru wynika, że na Mazowszu w wyniku kradzieży wyrejestrowano w ubiegłym roku aż 2353 samochody osobowe i dostawcze. W teorii oznacza to, że 4 na 10 skradzionych w Polsce samochodów osobowych skradzionych zostało właśnie na tym obszarze.



W praktyce trzeba jednak pamiętać, że złodzieje interesują się głównie nowszymi pojazdami, których zakup finansowany jest np. poprzez leasing lub kredyt. Po części odpowiada to za wiodącą w statystyce pozycję Warszawy, gdzie zarejestrowanych jest najwięcej nowych samochodów (własność banków i instytucji finansowych). Dane o wyrejestrowaniach nie muszą więc zgadzać się z faktycznym miejscem kradzieży pojazdu.



Stosunkowo duża liczba wyrejestrowań dotyczy też województw:



dolnośląskiego (537 wyrejestrowanych aut),



(537 wyrejestrowanych aut), śląskiego (444 wyrejestrowanych aut),



(444 wyrejestrowanych aut), wielkopolskiego (444 wyrejestrowanych aut).



Po drugiej stronie skali znajdują się województwa:



opolskie (50 skradzionych pojazdów),



(50 skradzionych pojazdów), świętokrzyskie (58 skradzionych pojazdów),

(58 skradzionych pojazdów), podlaskie (70 pojazdów).

Przestępczość samochodowa coraz mniej straszna?

Chociaż blisko 6 tys. wyrejestrowanych z powodu kradzieży samochodów oznacza ponad 15 kradzieży dziennie, warto przypomnieć, że jeszcze w 2005 roku z polskich ulic i garaży "zniknęło" blisko 45,3 tys. aut. Rekordzistą w tym zakresie był niechlubny rok 1999, gdy w wyniku kradzieży wyrejestrowano w Polsce aż 71,5 tys. samochodów, co daje wynik ponad 195 samochodów dziennie!

Obniżająca się z roku na rok liczba kradzionych aut to efekt skutecznych działań policji, która rozbiła dużą część grup parających się kradzieżami, to także efekt ograniczonej możliwości legalizacji kradzionych aut. Dziś kradzież to w większości przypadków chęć pozyskania części i podzespołów samochodów, które wprowadzane są w nielegalnym obrocie na rynek. tłumaczy w rozmowie z Interią prezes IBRM Samar Wojciech Drzewiecki

Najczęściej kradzione samochody w Polsce w 2023 roku. Ranking marek

Najnowsze zestawienie dotyczące wyrejestrowań z powodu kradzieży nie ucieszy właścicieli nowych aut spod znaku Toyoty. Japońska marka - trzeci raz z rzędu - sklasyfikowana została na szczycie listy popularności wśród amatorów cudzej własności. W ubiegłym roku z powodu kradzieży wyrejestrowano w Polsce aż 869 Toyot. Ponad 3/4 z nich - dokładnie 655 sztuk - wyrejestrowanych zostało w Warszawie. Potwierdza to, że łupem złodziei padają głównie młode rocznikowo pojazdy, często należące do firm finansujących zakupy chociażby poprzez leasing.

W podziale na marki, pierwsza piątka najczęściej wyrejestrowywanych z powodu kradzieży pojazdów prezentuje się następująco:



Toyota - 869 sztuk,

Audi - 427 sztuk, Volkswagen - 398 sztuk, BMW - 383 sztuk, Mercedes - 328 sztuk.



Oznacza to, że poza właścicielami aut marki Toyota, pewne powody do niepokoju mogą też mieć właściciele samochodów koncernu Volkswagena i niemieckich marek premium. W przypadku samej Toyoty pamiętać trzeba jednak o kwestii skali. Od kilku lat japońska marka plasuje się bowiem na szczycie listy najlepiej sprzedających się nowych samochodów w Polsce.



Najczęściej kradzione samochody w Polsce w 2023 roku. Ranking modeli

O gigantycznym zainteresowaniu złodziei Toyotami świadczy też lista dziesięciu najczęściej wyrejestrowywanych z powodu kradzieży pojazdów. W zestawieniu "top ten" znajdziemy aż pięć modeli japońskiego producenta. Dużym powodzeniem wciąż "cieszą się" również samochody dostawcze. Trzecim najczęściej kradzionym autem w Polsce był w ubiegłym roku Fiat Ducato, a na 6. miejscu zestawienia sklasyfikowano Renault Master.

Dziesiątka najczęściej kradzionych w 2023 samochodów w Polsce:



Toyota Corolla - 247 sztuk, Toyota RAV4 - 189 sztuk, Hyundai Tucson - 152 sztuk, Fiat Ducato - 148 sztuk, Kia Sportage - 113 sztuk, Renault Master - 110 sztuk, Toyota Yaris - 101 sztuk, Toyota C-HR - 101 sztuk, Toyota Camry - 96 sztuk, Audi A4 - 95 sztuk.