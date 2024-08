Kręte drogi szczególnie wielbione są przez motocyklistów, ale lubi je również wielu kierowców. Mniej za zakrętami przepadają pasażerowie, szczególnie ci cierpiący na chorobę lokomocyjną. Tak czy inaczej, w górach czasem wyjścia nie ma i droga musi się wić niczym wąż.

Najbardziej kręta droga w Polsce: Słonne serpentyny

Jadąc z Sanoka do Przemyśla drogą krajową nr 28 pokonuje się m.in. przełęcz Przysłup w Górach Słonnych. Właśnie tam znajduje się najbardziej kręty odcinek drogi w Polsce. Przebiega on dokładnie między miejscowościami Wujskie a Tyrawą Wołoską. Dziś ma on 7 km długości, pokonując go przejeżdża się dokładnie 18 zakrętów, z których większość to tzw. agrafki - mają ok 180 stopni.

Droga ta pół wieku temu miała aż 42 zakręty. Później jej ślad wytyczono na nowo, tak by pokonanie tego odcinka było mniej męczące dla kierowców.



Najbardziej kręta droga w Polsce to raj dla kierowców i motocyklistów

Na trasie tej odbywał się Bieszczadzki Wyścig Górski, cyklicznie organizowano tu też Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski. Przejeżdżały nią nawet załogi jadące z Warszawy w ramach zlotu gwiaździstego Rajdu Monte Carlo. Dziś odcinek ten regularnie odwiedzają motocykliści, rozkoszujący się pokonywaniem ciasnych agrafek.



Punkt widokowy w Górach Słonnych

Przy trasie 28, około kilometra na południe od Przełęczy Przysłup znajduje się taras widokowy z dużym parkingiem. Jest on położony na wysokości 550 metrów n.p.m. i rozciąga się z niego imponujący widok na Bieszczady. Serwis wbieszczady.pl precyzuje, że stojąc na nim można podziwiać "Magurę Łomiańską, Żuków, Ostre, Trohaniec, Jawor. Dalej Tarnice, Połoninę Wetlińską, Połoninę Caryńską, Smerek, Korbanię, Jasło, Łopiennik, Wołosyń oraz Jaworne". Widać z niego również pobliskie wioski oraz Zagórz, Lesko, a nawet Sanok.