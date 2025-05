System Apple CarPlay to od lat cenione rozwiązanie, które umożliwia łatwą integrację iPhone'a z multimedialnym systemem samochodowym. Od momentu swojej premiery w 2014 roku uchodzi niemal za wzorcowe narzędzie do obsługi smartfona w aucie i chociaż wciąż cieszy się dużą popularnością, w końcu przyszedł nadszedł czas na jego nową generację.

To jednak nie wszystko. Nowość nie ogranicza się jedynie do obsługi telefonu. Przy pomocy CarPlay Ultra kierowcy mogą zarządzać także standardowymi funkcjami pojazdu, takimi jak radio czy klimatyzacja, a nawet zaawansowanymi ustawieniami specyficznymi dla auta. CarPlay Ultra wprowadza również możliwość duplikowania znanych z telefonu widżetów na ekranie centralnym.

Dotychczas Apple ogłosiło współpracę z takimi markami, jak Porsche, Kia, Hyundai, Genesis oraz Aston Martin. Co ciekawe, to właśnie ostatni z wymienionych producentów otrzymał pierwszeństwo i od dziś nowe modele Aston Martin zamawiane na rynek amerykański i kanadyjski będą już wyposażone w nowe rozwiązanie. Także właściciele starszych aut brytyjskiego producenta będą mogli w najbliższych udać się do dealera i zaktualizować swoje pojazdy do nowego systemu.