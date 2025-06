Krajowy Punkt Kontaktowy przy CEPiK to instytucja, o której większość polskich kierowców nie ma pojęcia. To właśnie ten urząd zajmuje się udostępnianiem zagranicznym służbom danych niezbędnych do identyfikacji właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Wszystkie kraje członkowskie UE korzystają z tego samego systemu wymiany informacji, co oznacza, że ucieczka przed odpowiedzialnością jest praktycznie niemożliwa.