Policja znalazła przy zatrzymanym marihuanę oraz e-papierosa z THC, za co grozi mu kara pozbawienia wolności.

Podczas rutynowego patrolu ulicy Jana Pawła w Otwocku, funkcjonariusze miejscowej drogówki natknęli się na nietypowy widok. Ich uwagę przykuł młody mężczyzna prowadzący zieloną Hondę, której stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia - pojazd miał uszkodzoną tylną lampę oraz całkowicie zniszczony przód. Policjanci szybko skojarzyli samochód z wcześniejszą kolizją, do której doszło na terenie gminy Wiązowna. Wówczas sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, unikając odpowiedzialności.

Funkcjonariusze zareagowali błyskawicznie i zatrzymali mężczyznę. Szybko wyszło na jaw, że jazda wrakiem i ucieczka z miejsca kolizji to nie jedyne kłopoty, jakich nabawił się 19-latek. Po sprawdzeniu go w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że nie posiada on prawa jazdy, a kilka dni wcześniej był zatrzymany przez inny patrol za jazdę pod wpływem środków odurzających. Policjanci postanowili przebadać 19- latka na zawartość środków odurzających w organizmie, tym razem również badanie wskazało marihuanę.