Na terenie kopalni Bełchatów powstanie tor. To pierwszy taki obiekt w Europie

W ciągu następnych dwóch lat wydobycie węgla w Kopalni Węgla Brunatnego “Bełchatów" zostanie przerwane. Losy największej dziury w Europie, gdzie prace wydobywcze odbywają się na obszarze 12 kilometrów długości, zostały już przesądzone. Co stanie się z tym olbrzymim terenem, po zamknięciu kopalni? Rada Gminy Kleszczów podjęła już decyzję.

KWB Bełchatów zniknie. Zastąpi ją nowoczesny obiekt

Radni gminy Kleszczów razem z przedstawicielami PGE są zgodni, by w miejscu KWB “Bełchatów" powstał wyjątkowy obiekt. Będzie nim Centrum Badawcze dla Inteligentnego Transportu, czyli pierwszy taki obiekt w Europie, w którym odbywać się będą testy bezzałogowych statków powietrznych oraz autonomicznych pojazdów - rolniczych, naukowych i wojskowych.

Zamiast kopali powstanie tor. Będzie miał 9 km długości

Wokół całej infrastruktury stworzonej specjalnie do testowania i homologowania układów autonomicznych, zostanie wybudowany tor o długości ok. 9 kilometrów, który zajmie powierzchnię 400 hektarów. Na terenie Centrum Badawczego Inteligentnych Systemów Transportowych i Obiektów Autonomicznych (CBIST&OA)znajdzie się również dziesięć specjalistycznych i komplementarnych laboratoriów, gotowych do obsługi procesów testowania i certyfikacji technologicznych aspektów autonomiczności.

CBIST&OA - komu posłuży nowy obiekt?

Jak można przeczytać na stronie gminy Kleszczów, nowe Centrum Badawczego Inteligentnych Systemów Transportowych i Obiektów Autonomicznych (CBIST&OA) zapewni przedsiębiorcom dostęp do profesjonalnych zasobów, niezbędnych do efektywnych procesów certyfikacji w dynamicznie zmieniającym się środowisku regulacyjnym oraz w kontekście standardów rozwijanych na poziomie Unii Europejskiej, co pozwoli na wprowadzanie nowych produktów na rynek.

CBIST&OA - projekt dla uczelni i dużych przedsiębiorstw

Jak się okazuje, organizatorzy projektu chcą zaangażować w rozwój CBIST&OA rodzime uczelnie techniczne tj. Politechnikę Warszawską i Rzeszowską oraz Uniwersytet w Stuttgarcie, Eindhoven University of Technology, Technical University of Munich oraz Politecnico di Milano. W przedsięwzięcie angażują się też prywatne przedsiębiorstwa zainteresowane wykorzystaniem testowego poligonu - mowa tu o PKP, Stadler i Alstom.

CBIST&OA - budowa już ruszyła

Projekt Centrum Badawczego Inteligentnych Systemów Transportowych i Obiektów Autonomicznych już jest w zaawansowanej fazie i mieści się w założeniach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, co oznacza, że ma szansę uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Pierwszy etap tej inwestycji, jakim jest wybudowanie długiego na ponad 9 kilometrów toru, ma zostać ukończony do 2027 roku.

Kolejne etapy są planowane na dwa następne lata, Objęto w nich utworzenie infrastruktury administracyjnej oraz teleinformatycznej, a także Centrum Technologiczno - Technicznego i budynków mieszkalno-użytkowych, w tym m.in. bursę z ok. 150 pomieszczeniami.