Na Orlenie paliwa wkrótce po 10 zł za litr? Niepokojące zdjęcie obiega sieć

"Jeśli chodzi o dalej idące reformy dotyczące zwiększenia atrakcyjności samochodów elektrycznych - bo to w tym kontekście należy rozpatrywać - to są jedne z elementów, które są zapowiedziane jako elementy do debaty i dyskusji w jakim obszarze i w jakim wymiarze tego typu działania miałyby być podejmowane" - wyjaśnił Piotr Müller.