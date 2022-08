Na mechaników padł blady strach. Policja wzięła się za nielegalne programy diagnostyczne

Policjanci z Leszna zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej skierowali do miejscowej prokuratury akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Głogowa, liczący 117 zarzutów. Zarzucane czyny dotyczą handlu testerami z nielegalnym oprogramowaniem do diagnostyki samochodów. Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia.

Zdjęcie Policja wzięła się za nielegalne programy diagnostyczne / Policja