W skrócie Tysiące policjantów w całym kraju będą czuwać nad bezpieczeństwem podczas Wszystkich Świętych.

Policja skupi się na płynności ruchu, kontrolach trzeźwości, sposobie przewożenia dzieci oraz bezpieczeństwie pieszych, zwłaszcza w rejonie cmentarzy.

Zaleca się ostrożność na drogach ze względu na trudne warunki jesienne, a także zabezpieczenie domów na czas wyjazdów.

Głównym celem policyjnych działań będzie zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych. W okresie Wszystkich Świętych, ze względu na wzmożony ruch w rejonie cmentarzy oraz na drogach, dochodzi do licznych kolizji i wypadków. W ubiegłym roku w 161 wypadkach drogowych zginęło 11 osób, a 190 zostało rannych. Tegoroczna akcja rozpocznie się w piątek i potrwa do końca weekendu.

5 tys. policjantów wyjedzie na drogi. Będą wzmożone kontrole

Podinsp. Robert Opas przekazał, że w ramach akcji policja skieruje do działań ponad 5 tys. funkcjonariuszy. Mowa zarówno o grupach Speed, jak i o policjantach w oznakowanych oraz nieoznakowanych radiowozach. Kierowcy powinni się także spodziewać funkcjonariuszy w białych czapkach i żółtych kamizelkach, którzy będą kierować ruchem w pobliżu cmentarzy.

W dużych miastach, gdzie wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu, warto rozważyć rezygnację z dojazdu samochodem. Wiele miast uruchomia dodatkowe linie autobusowe, które będą dojeżdżać bezpośrednio pod bramy cmentarzy. Śląska Policja przypomina, aby podczas korzystania z komunikacji publicznej zachować czujność i uważać na kradzieże, a także objąć szczególną troską najmłodszych, którzy będą towarzyszyć nam podczas odwiedzania nekropolii.

Radiowozy, drony i kontrole trzeźwości. Wzmożona akcja policji na weekend

Funkcjonariusze szczególną uwagę zwrócą na bezpieczeństwo podróżujących. Kierowcy mogą spodziewać się licznych kontroli trzeźwości oraz sprawdzeń sposobu przewożenia pasażerów i dzieci. Policjanci będą reagować na wszystkie poważne wykroczenia, zwłaszcza te związane z nadmierną prędkością. Najważniejsze, aby każdy dotarł do celu i bezpiecznie wrócił do domu. "Policjantom nie zależy na liczbie wystawionych mandatów, ale na bezpieczeństwie uczestników ruchu" - dodaje podinsp. Opas.

Wiele osób w okresie Wszystkich Świętych opuszcza swoje domy na dłużej, dlatego należy pamiętać o ich odpowiednim zabezpieczeniu:

dokładnie zamknij okna i drzwi, a jeśli posiadasz alarm uruchom go,

nie zostawiaj kluczy w "ukrytych miejscach",

poinformuj zaufanego sąsiada o wyjeździe, ponieważ jego czujność może zapobiec włamaniu,

nie publikuj w mediach społecznościowych informacji o planowanym lub trwającym wyjeździe.

Akcja "Znicz" potrwa od piątku do niedzieli. Policja apeluje o ostrożność i rozsądek

Wzmożone działania potrwają przez cały weekend. Policyjne statystyki pokazują, że najwięcej wypadków ma miejsce w piątki - w ubiegłym roku właśnie tego dnia doszło do 4375 zdarzeń (16,1 proc. wszystkich wypadków), w których zginęły 294 osoby (15,5 proc.), a 3954 zostały ranne (16 proc.).

Policja apeluje, aby dostosować prędkość do warunków na drodze. Jesienią widoczność pogarsza mgła, deszcz i szybko zapadający zmrok. Warto więc wyjechać wcześniej, unikać pośpiechu i zachować ostrożność szczególnie w rejonie cmentarzy, gdzie natężenie ruchu pieszych i pojazdów będzie największe.

