Akcja "Bezpieczne przewozy" trwała od 21 do 27 października na terenie całej stolicy. Policjanci kontrolowali kierowców taksówek, busów i pojazdów współdzielonych, zwłaszcza w rejonie dworców kolejowych i autobusowych.

W sumie skontrolowano 989 pojazdów. Funkcjonariusze sprawdzali stan techniczny samochodów, dokumenty, uprawnienia, trzeźwość kierowców oraz legalność wykonywanych przewozów.

Mandaty dla kierowców. 24 osoby bez prawa jazdy

Spośród skontrolowanych kierowców 24 osoby nie posiadały uprawnień do prowadzenia pojazdu, a cztery z nich były objęte sądowym zakazem kierowania. Policjanci nałożyli 310 mandatów na łączną kwotę ponad 48 tys. zł, a także zatrzymali 14 praw jazdy i 71 dowodów rejestracyjnych.

Zdecydowaną większość kontrolowanych stanowili cudzoziemcy, 600 osób, z czego 166 zostało ukaranych mandatami. Podczas działań ujawniono również przypadki posługiwania się sfałszowanymi dokumentami oraz nielegalnego pobytu na terytorium Polski. Funkcjonariusze zatrzymali także czterech mężczyzn poszukiwanych w strefie Schengen - obywateli Pakistanu, Zimbabwe i dwóch z Uzbekistanu.

Akcja "Bezpieczne przewozy" będzie kontynuowana

Jak podkreślają policjanci, działania mają charakter prewencyjny i będą prowadzone cyklicznie. Wzrost liczby przewozów realizowanych przez aplikacje mobilne oraz pojawiające się nielegalne formy transportu wymagają stałej kontroli.

W kolejnych tygodniach funkcjonariusze zapowiadają dalsze kontrole busów i samochodów działających w ramach przewozów okazjonalnych. Szczególny nacisk zostanie położony na pojazdy przewożące pasażerów między miastami.