Można zarobić 4900 zł na rękę. Policja szuka pracowników

Kto będąc dzieckiem nie marzył żeby być policjantem lub strażakiem? Wraz z dorastaniem ta perspektywa nieco się zmienia, ale szansa na spełnienie dziecięcych marzeń wciąż jest. Polska policja wciąż nie może uporać się z brakami kadrowymi i przeprowadza regularne rekrutacje. Pomorska policja szuka kandydatów na funkcjonariuszy i na dzień dobry całkiem nieźle płaci.

13 tysięcy wakatów w policji

Policja ma problem z wypełnieniem braków kadrowych - obecnie w polskiej policji pracuje około 95 tysięcy funkcjonariuszy co oznacza, że wciąż jest około 13 tysięcy wakatów. Dlatego też Wojewódzkie Komendy Policji przeprowadzają regularne rekrutacje. Obecnie pracowników szuka Pomorska Policja oferując całkiem niezła wypłatę i przywileje oraz możliwości rozwoju.

Minimum 4900 zł na rękę i szansa na rozwój

Policjanci z Pomorza kuszą minimalną wypłatą w wysokości 4900 zł dla posterunkowego, a także możliwością uczestnictwa w dodatkowych kursach i szkoleniach. Poza tym drabinka rozwoju w policji daje szansę na rozwój i zarabianie niezłych pieniędzy. Trzeba jednak spełnić pewne wymagania. Przede wszystkim policjantem może zostać obywatel Polski:

o nieposzlakowanej opinii,

który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

korzystającym z pełni praw publicznych,

posiadającym co najmniej średnie wykształcenie,

posiadającym zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować,

dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

W przypadku mężczyzn warunkiem jest również uregulowany stosunek do służby wojskowej (odbyta służba zasadnicza lub przeniesienie do rezerwy).

Rekrutacja z punktami

Każdy może kandydować do pracy policjanta, jednak jeśli posiadasz wykształcenie wyższe i dodatkowe kwalifikacje takie jak prawo jazdy kategorii A lub C+E lub uprawnienia instruktora (np. sztuk walki, nurkowania, pływania), tytuł ratownika medycznego, czy patent żeglarski możesz liczyć na dodatkowe punkty do procesu rekrutacyjnego. Już wtedy jesteś na uprzywilejowanej pozycji, jednak nie dostaniesz tej roboty jeśli nie przejdziesz badań, testów wiedzy, sprawnościowych i psychologicznych, które sprawdzą, czy nadajesz się do pracy policjanta.

Test sprawnościowy to kilka zadań które musisz wykonać na czas (bieg, rzucanie piłką, przewroty, brzuszki itd.), a test wiedzy składa się z 40 pytań dotyczących zagadnień z pracy policji. Później jest test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, badania lekarskie i postępowanie sprawdzające. Jeśli przejdziesz przez sito rekrutacji trafisz do jednej z 6 szkół policyjnych na 6 miesięcy, a później na służbę czasową na kolejne 3 do prewencji, gdzie będziesz musiał odbyć 63 ośmiogodzinne służby.

Gdzie składać dokumenty?

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć lub wysłać na adres KWP w Gdańsku, do Wydziału Doboru i Szkolenia. Można je również wysłać za pośrednictwem poczty, elektronicznie na adres dobor@gd.policja.gov.pl lub zanieść do jednej z komend miejskich lub powiatowych.

Ile można zarobić w policji?

Wszystko zależy od stażu pracy i stopnia zaszeregowania. Policja ma specyficzne warunki rozliczania pracowników ze swojej pracy - wiele zależy od tego jak długo służysz, jaki masz stopień i jakie stanowisko zajmujesz. Pomorska Policja kusi wynagrodzeniem w wysokości minimum 4900 zł na początek. Na wynagrodzenie policjanta składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy (zależny od lat pełnienia służby), dodatek funkcyjny i dodatek za stopień. Do tego dochodzi mundurówka, trzynastka i inne dodatkowe świadczenia.

Gdzie szukać informacji o rekrutacji?

W przypadku obecnie trwającej na Pomorzu rekrutacji warto zajrzeć na oficjalną stronę www policji pomorskiej i tam zasięgnąć wszystkich potrzebnych informacji. Proces rekrutacji rozpisany jest bardzo przystępnie i jasno, zatem jeśli chcesz zostać policjantem, postępuj zgodnie z wytycznymi, już niedługo możesz zostać funkcjonariuszem tej formacji.