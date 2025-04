W skrócie Auto Shanghai 2025 to wydarzenie, które wyznacza nowe standardy dla branży motoryzacyjnej, pokazując siłę chińskich producentów na rynkach międzynarodowych.

Europejskie marki mają trudności ze zdobyciem pozycji w Chinach, ale walczą o uwagę poprzez nowe kampanie marketingowe i wprowadzenie innowacyjnych modeli aut.

Chińskie targi pokazują dominację elektryków oraz skrajną innowacyjność, jak luksusowe vany i osobowe drony, co może zmienić przyszłość transportu.

W Szanghaju trwa największa na świecie wystawa samochodowa. Polecieliśmy tam, żeby zobaczyć, jaka przyszłość czeka motoryzację. Tamtejszy rynek nie jest już odległą ciekawostką - dziś to chińscy producenci nadają ton rozwojowi branży.

Chińskie targi rosną, Europa traci na znaczeniu

W czasach, gdy w Europie targi samochodowe zdecydowanie straciły na znaczeniu, w Chinach mają się świetnie i przyciągają setki tysięcy zwiedzających. Osiem ogromnych hal centrum wystawowego w Szanghaju niemal pęka w szwach - swoją ofertę prezentuje tu ponad dwa tysiące wystawców, a wszędzie trzeba przeciskać się przez tłum. I tak jeszcze przez ponad tydzień, bo 21. Wystawa Samochodowa w Szanghaju będzie otwarta do 3 maja.

Targi w Szanghaju zajmują osiem wielkich, dwupiętrowych hal Adam Majcherek INTERIA.PL

Europejskie marki próbują odzyskać pozycję w Chinach

Pierwsze, co zwraca uwagę w drodze na teren targów, to ogromne reklamy europejskich marek. Audi i Mercedes zapalczywie walczą o uwagę Chińczyków. Gracze z naszego kontynentu radzą sobie tam coraz słabiej, więc musieli odświeżyć oręż - Audi stworzyło nawet nową markę - AUDI - i zaprezentowało pierwszy model: zaprojektowane przez Polaka, Kamila Łabanowicza, elektryczne E5 Sportback.

Na stoisku Audi największą gwiazdą jest AUDI E5 Sportback zaprojektowane przez Polaka - Kamila Łabanowicza. Auto jeszcze w tym roku wyjedzie tu na ulice Adam Majcherek INTERIA.PL

Chery, BYD i spółka - chińskie marki pokazują siłę

Po rejestracji w centrum prasowym i oczywiście zeskanowaniu twarzy mogę wejść na teren targów i zacząć zwiedzanie hal, w których koncerny prześcigają się wielkością stoisk.

Chery, Changan, BYD, GWM, Dongfeng i cała reszta - każdy chce pokazać wszystkie swoje marki, a mają ich co najmniej po kilka. I w każdej - po kilkanaście modeli. Dominują oczywiście samochody elektryczne - wszak w zeszłym roku Chińczycy kupili więcej elektryków niż samochodów spalinowych. Tych ostatnich też nie brakuje, choć zwykle są jedynie alternatywą dla hybryd plug-in.

Trendy motoryzacyjne w Chinach: vany, terenówki i osobowe drony

Na stoiskach widać wyraźne trendy. Każdy szanujący się producent prezentował jakiegoś luksusowego vana z superwygodnymi, rozkładanymi fotelami w drugim rzędzie, pozwalającymi na wypoczynek w czasie podróży. Podgrzewanie? Wentylacja? Masaż? Możliwość rozłożenia niemal do pozycji leżącej? To oczywistość. Na stoisku Mercedesa to właśnie taki samochód - koncept V Vision, czyli zapowiedź nowej Klasy V - był największą tegoroczną premierą.

Koncept V Vision to zapowiedź nowej Klasy V, która ma wstrzelić się w trend luksusowych vanów do dalekich podróży Adam Majcherek INTERIA.PL

Drugi trend to auta terenowe. Nie po prostu SUV-y, ale terenówki z prawdziwego zdarzenia, najlepiej w wydaniu przeprawowym albo przynajmniej wizualnie udające pojazdy zdolne do pokonania każdego terenu. I oczywiście - wciąż królują SUV-y.

Należące do Great Wall Motors marki Haval i Tank zaprezentowały kilkanaście SUV-ów, pick-upów i terenówek. Adam Majcherek INTERIA.PL

Trzeci dominujący trend to drony zdolne do transportowania ludzi oraz samochody autonomiczne. Chińczycy są przekonani, że to właśnie w tym kierunku rozwinie się transport osobisty. Gdy Europa wprowadza kolejne kamery monitorujące stopień przymknięcia powiek kierowcy i strofujące go za każdy błąd, Chińczycy pracują nad tym, by superinteligentne komputery całkowicie wyręczyły ludzi w prowadzeniu pojazdów.

Według Hongqi przyszłość motoryzacji to autonomiczne pokoje na kółkach Adam Majcherek INTERIA.PL

Według chińskich producentów będziemy podróżować jeżdżącymi salonami, które same dowiozą nas do celu, gdy my będziemy relaksować się rozmową, leżąc na kanapie. Albo - dla oszczędności czasu - przelatywać z miejsca na miejsce.

Według koncernu Chery w przyszłości będziemy latać takimi dronami, a do pomocy będziemy mieli inteligentne roboty Adam Majcherek INTERIA.PL

Europejskie marki się budzą - targi w Szanghaju oczami biznesu

W Szanghaju spotkałem Tomasza Osaka, dyrektora ds. inwestycji w Grupie PGD. Przyjechał tu, by szukać nowych dróg rozwoju biznesu, i zwrócił uwagę na kilka aspektów:

„Jestem zaskoczony tym, jak bardzo chińscy producenci rozwinęli kwestie dotyczące designu, zaawansowania technologicznego i kompleksowości oferty. Ich tempo rozwoju i elastyczność będą stanowić duże wyzwanie dla zachodnich marek. Za to liczna obecność europejskich managerów, inżynierów i dziennikarzy w Szanghaju potwierdza, że chińska motoryzacja nie jest już egzotyczną alternatywą, ale koniecznością, której nie da się ignorować. Azjatyccy producenci - często z zespołami europejskich projektantów i inżynierów - chcą zmienić układ sił w branży. Ale na stoiskach europejskich marek widać przebudzenie - mają produkty, które mogą im pomóc w skutecznej obronie pozycji. Ciekawe jak rynek europejski przyjmie chińskie marki premium, których widziałem tu całkiem sporo. Czas pokaże, ile z nich będzie w stanie utrzymać się w tym szczególnie konkurencyjnym segmencie rynku, gdzie pierwsze skrzypce niekoniecznie gra cena.”

Volkswagen i BMW pokazują koncepcje nowej ery

Producenci spoza Chin starają się dotrzymać kroku lokalnym konkurentom. Stoisko Volkswagena nie ustępuje wielkością tym należącym do chińskich graczy, a można na nim zobaczyć kilkadziesiąt modeli, w tym trzy zupełnie nowe pojazdy koncepcyjne z rodziny ID.

Oliver Zipse, prezes BMW, wjechał na scenę futurystycznym pojazdem Vision Driving Experience, zapowiadając zupełnie nowy rozdział - Neue Klasse.

Prezes Zipse zaprezentował koncepcyjny samochód z napędem o momencie obrotowym o wartości 18 tys. Nm materiały prasowe

Pluszowe samochody i roboty z AI - jak przyciągnąć uwagę na targach?

Czas pokaże, czy to wystarczy, by nawiązać równą walkę. Widać, że na chińskim rynku robi się ciasno i producenci szukają oryginalnych sposobów na wyróżnienie się.

Nawet w Chinach sam samochód to za mało by przyciągnąć klienta. Producenci chwytają się najróżniejszych sposobów Adam Majcherek INTERIA.PL

Jedni oklejają całe samochody pluszem, inni przyciągają na stoiska robotami, które mają pełnić rolę asystentów. Może to tylko marketing? A może - początek nowej ery?

Z Szanghaju - Adam Majcherek

