Motoryzację czeka rewolucja. Nowe auta będą tańsze, ale jednorazowe

Szykuje się kolejna rewolucja w przemyśle samochodowym. Koncerny motoryzacyjne szukając sposobów na obniżenie kosztów produkcji, rozważają wdrożenie innowacyjnych maszyn do odlewania aluminium. Pozwalają one wytwarzać duże pojedyncze elementy karoserii, co w znaczący sposób przyspiesza i ułatwia proces produkcyjny. Niestety dla właścicieli nowych samochodów oznacza to spore kłopoty.

AFP