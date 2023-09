Spis treści: 01 Wadliwe elementy poduszek powietrznych

02 Stwierdzone przypadki wadliwego działania poduszek powietrznych

03 Jakich samochodów dotyczy problem poduszek powietrznych

04 Czy poduszka powietrzna w moim samochodzie podlega wymianie?

Po raz kolejny elementy wyposażenia samochodów zamiast chronić podróżujących, mogą przyczynić się do ich śmierci. Po ogromnej akcji serwisowej poduszek powietrznych marki Takata, w związku z którą konieczna była wymiana tych elementów w 52 milionach aut na całym świecie, pojawił się nowy problem - z elementami napełniaczy produkowanymi przez firmy ARC i Delphi, montowanymi w poduszkach różnych producentów.

Wadliwe elementy poduszek powietrznych

Sprawę nagłaśnia National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) - Amerykańska organizacja rządowa zajmująca się bezpieczeństwem na autostradach. Śledztwo przeprowadzone na zlecenie tej instytucji stwierdza, że wadliwe elementy mogą powodować nieprawidłowe otwieranie poduszek powietrznych. Chodzi konkretnie o sytuacje, w których podczas napełniania poduszki powietrznej do kabiny wystrzeliwane są metalowe drobiny, pozostałości osadu spawalniczego powstające w procesie produkcji napełniaczy.



Stwierdzone przypadki wadliwego działania poduszek powietrznych

Jak informuje NHTSA, zgromadzono dowody na co najmniej 9 takich zdarzeń z ostatnich 14 lat. Pierwsze doniesienia pochodzą z 2009 r. Opisane w dokumentach przypadki to:



29 stycznia 2009 - boczna poduszka powietrzna od strony kierowcy w czasie wypadku Chryslera Town and Country z 2002 r. doprowadziła do zranienia kierowcy.

8 kwietnia 2014 - boczna poduszka powietrzna od strony kierowcy Kii Optimy z 2004 r. zraniła nogi i twarz kierowcy.

22 września 2017 - boczna poduszka powietrzna od strony kierowcy Chevroleta Malibu poraniła twarz kierowcy.

15 sierpnia 2021 r. boczna poduszka powietrzna od strony kierowcy Chevroleta Traverse z 2015 r. raniła kierującego. Wypadek śmiertelny. Poduszka została wymieniona po wcześniejszej kolizji.

20 października 2021 boczna poduszka powietrzna od strony kierowcy Chevroleta Traverse raniła twarz kierującego.

18 grudnia 2021 r. boczna poduszka powietrzna od strony pasażera poraniła pasażera i kierowcę Audi A3 e-tron z 2016 r.

22 marca 2023 boczna poduszka powietrzna od strony kierowcy Chevroleta Traverse z 2017 r. poraniła twarz kierowcy.

NHTSA ostrzega o przypadkach w USA, ale informuje też, że podobne zdarzenia zaobserwowano w innych częściach świata:



11 lipca 2016 r. w Kanadzie boczna poduszka pasażera od strony kierowcy raniła kierowcę Hyundaia Elantry z 2009 r. Wypadek śmiertelny.

16 października 2017 r. w Turcji boczna poduszka powietrzna od strony pasażera nieprawidłowo otworzyła się w VW Golfie z 2015 r. Tym razem nikt nie został ranny.

Jakich samochodów dotyczy problem poduszek powietrznych

NHTSA precyzuje, że problem dotyczy 41 milionów elementów wyprodukowanych przez firmę ARC i 11 mln wyprodukowanych przez Delphi w latach 2000-2018. Stanowiły one element składowy poduszek powietrznych montowanych w autach produkowanych przez firmy:

BMW

FCA (Fiat Chrysler Automobiles)

Ford

General Motors

Volkswagen

Hyundai

Kia

Maserati

Mercedes

Porsche

Tesla

Toyota

Wadliwe elementy należy jak najszybciej wymienić. Właściciele pojazdów w nie wyposażonych zostaną poinformowani o problemie i zaproszeni na usługę do serwisu. Trzeba się jednak liczyć z tym, że cały proces zajmie kilka lat.



Czy poduszka powietrzna w moim samochodzie podlega wymianie?

Póki co kampanię serwisową ogłoszono w Stanach Zjednoczonych. Historia poduszek marki Takata oraz fakt stwierdzenia przypadków wadliwego działania poduszek ARC w Turcji i Kanadzie podpowiadają, że i w tym przypadku problem może dotyczyć również pojazdów sprzedawanych poza USA. Do tej pory jednak nie zostało to potwierdzone. O tym, czy nasz pojazd znajduje się na liście można dowiedzieć się zgłaszając się z numerem nadwozia pojazdu do salonu sprzedającego auta naszej marki. Często taką możliwość daje też wyszukiwarka na stronie internetowej producenta.