Mieli produkować samochody elektryczne. Od początku roku udają, że pracują

Dopiero 10 marca ruszyć mają linie produkcyjne w legendarnej fabryce Stellantisa w Cassino. W praktyce oznacza to wydłużenie przestoju o kolejny miesiąc, bo zatrzymane zostały 12 lutego. Teoretycznie załoga miała wrócić do pracy 24 lutego, ale dyrekcja zakładu zadecydowała się wydłużyć przerwę w produkcji o kolejne dwa tygodnie.

Włoskie media podkreślają, że sytuacja w Cassino nie jest najlepsza. Alarmują, że do 10 marca bilans pełnowymiarowych dni roboczych w Cassino zamknie się wstrząsającym wynikiem 13. Oznacza to, że przez ponad dwa miesiące pracownicy przepracują w sumie niespełna trzy tygodnie.

Gdyby obecny trend potwierdził się również w kolejnych miesiącach, w ciągu roku wyprodukowano by łącznie 20 tysięcy samochodów

Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA wynika, że w całym ubiegłym roku Stellantis sprzedał w na terenie UE 1 742 073 nowych samochodów, co oznacza spadek popytu o 7,2 proc. Skumulowany wynik Alfy Romeo zamknął się skromnymi 42 387 samochodami – o 9,8 proc. mniej niż na koniec 2023 roku.

W przypadku Maserati jest jeszcze gorzej, bo sprzedaż jest tak znikoma, że w rocznym zestawieniu ACEA marce nie poświęcono nawet osobnej linijki. Razem np. z Ferrari zakwalifikowano ją w kategorii ”inne”, która wspólnie odpowiadała za marginalne 4 880 rejestracji w UE (minus 34,3 proc. rok do roku).

Niestety słaby popyt na samochody elektryczne sprawia, że załoga fabryki ma uzasadnione obawy co do swojej przyszłości. Obecnie na platformie STLA Medium powstają już wprawdzie Peugeot E-3008, Peugeot E-5008 i Opel Grandland, ale te produkowane są we francuskiej fabryce Stellantisa w Sochaux i niemieckiej fabryce Opla w Eisenach.