Miała grać na telefonie, a zrobiła zakupy. 5-latka kupiła 10 motocykli

Smartfony to bardzo intuicyjne urządzenia, co potwierdza fakt, że z ich obsługą radzą sobie nawet małe dzieci. O tym, jak niebezpieczny potrafi być telefon w rękach małej dziewczynki, przekonali się rodzice Lili - zamiast grać na telefonie mamy, 5-latka zamówiła do domu 10 motocykli i nie tylko.

Zdjęcie 5-latka w tajemnicy przed mamą kupiła 10 motocykli / CNN/Twitter/Screen /