W skrócie Mercedes-Benz zdecydował się na wejście na rynek luksusowych nieruchomości i uruchomił projekt Mercedes-Benz Places Binghatti City w Dubaju.

Projekt obejmuje budowę 12 wież z ponad 13 tysiącami apartamentów oraz rozbudowaną infrastrukturą rekreacyjną.

Sprzedaż apartamentów jest elementem dywersyfikacji działalności w okresie spadku sprzedaży samochodów i rosnących kosztów.

Mercedes szuka nowych zysków poza motoryzacją

Mercedes-Benz wchodzi na rynek luksusowych nieruchomości. Producent uruchomił w Dubaju kolejny projekt mieszkaniowy pod marką Mercedes-Benz Places. To element strategii dywersyfikacji biznesu w czasie, gdy sprzedaż samochodów nie rozwija się zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

W 2025 r. globalna sprzedaż Mercedesa spadła o ok. 10 proc. Firma zmaga się m.in. z presją cenową w Chinach, wysokimi kosztami logistyki oraz barierami handlowymi na wybranych rynkach. W takiej sytuacji zarząd coraz wyraźniej stawia na monetyzowanie samej marki, a nie wyłącznie gotowych produktów motoryzacyjnych.

Mercedes-Benz Places Binghatti City w Dubaju

Nowa inwestycja nosi nazwę Mercedes-Benz Places Binghatti City. To duży, zaplanowany od podstaw kompleks mieszkaniowy. Projekt zakłada budowę 12 wież, w których powstanie ponad 13 tys. apartamentów.

Łączna powierzchnia inwestycji przekroczy 9 mln stóp kwadratowych, czyli ok. 836 tys. mkw. Centralnym punktem będzie tarasowa wieża Vision Iconic, otoczona 11 prostszymi budynkami. Każda z wież otrzyma nazwę nawiązującą do koncepcyjnych modeli Mercedesa, takich jak Vision One-Eleven czy Vision Mercedes-Maybach 6.

To drugi projekt mieszkaniowy Mercedesa realizowany w Dubaju i jeden z nielicznych tego typu na świecie.

Co będą oferować luksusowe apartamenty Mercedesa?

Szczegóły dotyczące cen i metraży nie zostały jeszcze ujawnione. Wiadomo jednak, że projekt celuje w segment premium. Apartamenty mają być wykończone materiałami kojarzonymi z marką, takimi jak naturalne drewno, skóra oraz charakterystyczne akcenty w czerni i srebrze.

Duży nacisk położono na części wspólne i zaplecze rekreacyjne. W planach są baseny rodzinne i infinity pools, siłownie, sale do jogi, bieżnie biegowe na wysokości oraz rozbudowane strefy wypoczynkowe. Dla bardziej wymagających mieszkańców przewidziano symulatory golfa, strefy e-sportu oraz przestrzenie klubowe i reprezentacyjne sale.

Sprzedaż luksusowych apartamentów pozwala wykorzystać globalną rozpoznawalność logo tam, gdzie marże są wysokie, a popyt wciąż rośnie, szczególnie na rynkach takich jak Dubaj. Jednocześnie nie oznacza to odejścia od motoryzacji. To raczej sposób na zabezpieczenie przychodów w okresie dużych zmian technologicznych.

