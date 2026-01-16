Mercedes szuka nowych zysków. Będzie sprzedawać luksusowe apartamenty

Paula Lazarek

Rynek motoryzacyjny od kilku lat funkcjonuje pod silną presją kosztów, ceł i rosnącej konkurencji. Nawet producenci aut klasy premium coraz częściej szukają dodatkowych źródeł przychodów poza samą sprzedażą samochodów. Mercedes zdecydował się na nieruchomości.

Luksusowy samochód marki Mercedes zaparkowany przed nowoczesnym domem, po lewej stronie wstawka z panoramą futurystycznego miasta z wysokimi, oświetlonymi wieżowcami o zachodzie słońca.
Dlaczego Mercedes wchodzi w rynek nieruchomości?Mercedes-Benzmateriały prasowe

  • Mercedes-Benz zdecydował się na wejście na rynek luksusowych nieruchomości i uruchomił projekt Mercedes-Benz Places Binghatti City w Dubaju.
  • Projekt obejmuje budowę 12 wież z ponad 13 tysiącami apartamentów oraz rozbudowaną infrastrukturą rekreacyjną.
  • Sprzedaż apartamentów jest elementem dywersyfikacji działalności w okresie spadku sprzedaży samochodów i rosnących kosztów.
Mercedes szuka nowych zysków poza motoryzacją

Mercedes-Benz wchodzi na rynek luksusowych nieruchomości. Producent uruchomił w Dubaju kolejny projekt mieszkaniowy pod marką Mercedes-Benz Places. To element strategii dywersyfikacji biznesu w czasie, gdy sprzedaż samochodów nie rozwija się zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

W 2025 r. globalna sprzedaż Mercedesa spadła o ok. 10 proc. Firma zmaga się m.in. z presją cenową w Chinach, wysokimi kosztami logistyki oraz barierami handlowymi na wybranych rynkach. W takiej sytuacji zarząd coraz wyraźniej stawia na monetyzowanie samej marki, a nie wyłącznie gotowych produktów motoryzacyjnych.

Mercedes-Benz Places Binghatti City w Dubaju

Nowa inwestycja nosi nazwę Mercedes-Benz Places Binghatti City. To duży, zaplanowany od podstaw kompleks mieszkaniowy. Projekt zakłada budowę 12 wież, w których powstanie ponad 13 tys. apartamentów.

Łączna powierzchnia inwestycji przekroczy 9 mln stóp kwadratowych, czyli ok. 836 tys. mkw. Centralnym punktem będzie tarasowa wieża Vision Iconic, otoczona 11 prostszymi budynkami. Każda z wież otrzyma nazwę nawiązującą do koncepcyjnych modeli Mercedesa, takich jak Vision One-Eleven czy Vision Mercedes-Maybach 6.

To drugi projekt mieszkaniowy Mercedesa realizowany w Dubaju i jeden z nielicznych tego typu na świecie.

Co będą oferować luksusowe apartamenty Mercedesa?

Szczegóły dotyczące cen i metraży nie zostały jeszcze ujawnione. Wiadomo jednak, że projekt celuje w segment premium. Apartamenty mają być wykończone materiałami kojarzonymi z marką, takimi jak naturalne drewno, skóra oraz charakterystyczne akcenty w czerni i srebrze.

Duży nacisk położono na części wspólne i zaplecze rekreacyjne. W planach są baseny rodzinne i infinity pools, siłownie, sale do jogi, bieżnie biegowe na wysokości oraz rozbudowane strefy wypoczynkowe. Dla bardziej wymagających mieszkańców przewidziano symulatory golfa, strefy e-sportu oraz przestrzenie klubowe i reprezentacyjne sale.

Mercedes-Benz wchodzi na rynek luksusowych nieruchomości. Producent uruchomił w Dubaju kolejny projekt mieszkaniowy pod marką Mercedes-Benz Places.Mercedes-Benzmateriały prasowe

Sprzedaż luksusowych apartamentów pozwala wykorzystać globalną rozpoznawalność logo tam, gdzie marże są wysokie, a popyt wciąż rośnie, szczególnie na rynkach takich jak Dubaj. Jednocześnie nie oznacza to odejścia od motoryzacji. To raczej sposób na zabezpieczenie przychodów w okresie dużych zmian technologicznych.

