Mechanik rozbił auto kulturysty. To dopiero początek jego problemów

“Fajne było, niebieskie, szybkie - no i tyle” - podsumował Jacek Ratusznik, którego ukochane auto nie przetrwało wizyty w serwisie. Zamiast szukać usterki, pracownik zakładu postanowił się wyskoczyć na miasto. Niestety, opanowanie sportowego BMW M2 przerosło mechanika. Jak on to sobie wyobrażał?

Zdjęcie Oddał auto do serwisu, wieczorem było już rozbite/Instagram jacek_ratusznik_elite_ifbb_pro/ /