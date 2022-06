Masz takie auto-zabawkę z czasów PRL? Jest warte fortunę. To pokusa dla złodziei

W Polsce trwa dziś moda na "motoryzację z PRL", co przekłada się często na absurdalne ceny produktów z FSO czy FSM. Dotyczy to również zabawek dla mniejszych chłopców, jak chociażby motorynek czy blaszanych samochodzików na pedały. Ich ceny szybko rosną, co kusi amatorów cudzej własności.

Zdjęcie Policjanci szybko odzyskali skradzionego AZAKa / Policja