Masz auto tej japońskiej marki? Fabryczna wada zwiększa ryzyko wypadku

Polski oddział Hondy poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o konieczności przeprowadzenia dużej kampanii naprawczej wybranych modeli. Akcja serwisowa obejmie ponad 5 tys. pojazdów na naszym rynku.

Samochód może zgasnąć w trakcie jazdy. To niebezpieczne

Jak się okazuje, problem dotyczy pompy paliwa w niektórych silnikach japońskiego producenta. Ryzykiem usterki są narażone szczególnie samochody wyprodukowane na przestrzeni lat 2017-2020. W ich przypadku może dojść do odkształcenia wirnika w pompie w trakcie eksploatacji, co z kolei może doprowadzić do poważnej usterki całego mechanizmu.

Reklama

Na skutek awarii pompa może bowiem przestać podawać paliwo, co z kolei grozi unieruchomieniem samochodu. W skrajnych przypadkach może nawet dojść do wystąpienia ryzyka zgaśnięcia samochodu w trakcie jazdy. Taka sytuacja w przypadku niedoświadczonego kierowcy może skończyć się sporym zaskoczeniem, a nawet wypadkiem.

Lista samochodów objęta kampanią serwisową

Na stronie UOKiK można znaleźć listę samochodów objętych ryzykiem wystąpienia usterki. Prezentujemy ją poniżej.

Akcja serwisowa Hondy. Te modele są zagrożone. Kod modelu Kraj pochodzenia Model Rok modelowy Data produkcji od Data produkcji do RE5 Wielka Brytania CRV 2017 2018 18.09.2017 22.05.2018 FK6 Wielka Brytania Civic 2017 2018 2019 2020 18.09.2017 16.03.2020 FK7 Wielka Brytania Civic 2017 2018 2019 2020 18.09.2017 28.02.2020 FK8 Wielka Brytania Civic 2017 2018 2019 2020 22.09.2017 17.03.2020 FC1 Turcja Civic 2017 2018 2019 2020 18.09.2017 10.01.2020 FC5 Turcja Civic 2017 2018 2019 2020 18.09.2017 16.01.2020 FC9 Turcja Civic 2018 2019 2020 11.12.2018 03.01.2020 GK3 Japonia Jazz 2019 2020 05.11.2018 03.09.2019 GK5 Japonia Jazz 2020 05.11.2018 24.04.2019 GK3 Japonia Jazz 2017 2018 2019 14.07.2017 27.09.2018 GK5 Japonia Jazz 2018 2019 09.08.2017 26.09.2017 RT5 Japonia CRV hybrid 2019 2020 02.07.2018 27.12.2019 RT6 Japonia CRV hybrid 2019 2020 09.05.2018 27.12.2019 RW1 Japonia CRV 2019 2020 28.02.2018 25.05.2020 RW2 Japonia CRV 2019 2020 26.12.2017 25.05.2020 RU1 Japonia HRV 2019, 2020 19.12.2017 28.08.2019 RU1 Meksyk HRV 2018 31.10.2017 03.05.2018 NC1 USA NSX 2017 2018 2019 2020 12.10.2017 16.09.2020

Honda przeprowadzi naprawę za darmo

Jednocześnie firma Honda Motor Europe zadeklarowała, że posiadacze samochodów, w których istnieje ryzyko wystąpienia problemu, zostaną wezwani na wizytę w autoryzowanym serwisie. Jeśli naprawa okaże się konieczna, zostanie przeprowadzona na koszt importera.