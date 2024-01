Marsz 11 stycznia w Warszawie. Godzina, trasa, utrudnienia

Spis treści: 01 "Protest Wolnych Polaków". Trasa marszu 11 stycznia i możliwe utrudnienia

"Protest Wolnych Polaków". Trasa marszu 11 stycznia i możliwe utrudnienia

Dziś ulicami Warszawy przejdzie marsz polityków i zwolenników PiS-u. Zgromadzenie organizowane jest pod hasłem "Protest Wolnych Polaków" i ma być wyrazem sprzeciwu zmianom w mediach publicznych oraz aresztowaniu polityków partii - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Do udziału w wydarzeniu zachęcają swoich stronników działacze partii, w tym jej prezes - Jarosław Kaczyński.

Zgromadzenie ma rozpocząć się o godzinie 17:00 przed Sejmem. Następnie jego uczestnicy przejdą trasą: ul. Wiejska, plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, Świętokrzyska i dotrą przed siedzibę Telewizyjnej Agencji Informacyjnej na placu Powstańców Warszawy. Jak informuje warszawski ratusz, w związku z wydarzeniem mogą wystąpić znaczne utrudnienia w ruchu. Z uwagi na zapowiadaną liczbę uczestników policja może zdecydować o zamknięciu ulic na trasie przemarszu. Wówczas na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy linii: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 158, 159, 166, 171, 175, 178, 180, 222, 503, 507, 517, 518, 521 i E-2. WTP zwraca uwagę, że w sytuacji, gdy rondo de Gaulle’a będzie nieprzejezdne, tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 po stronie Ochoty dojadą tylko do placu Starynkiewicza. Na Pradze natomiast linie 7, 22 i 25 kursować będą do Wiatracznej, a 9 i 24 do pętli aleja Zieleniecka.

Dzisiejszy marsz w Warszawie nie będzie jedyny. W stolicy także inne zgromadzenia

Przemarsz organizowany przez polityków PiS nie jest jednak jedynym wydarzeniem, którego można się dziś spodziewać na stołecznych ulicach. Oprócz tego zaplanowanych jest wiele zgromadzeń publicznych. Pierwsze miało zgodnie z planem rozpocząć się o godzinie 6:00. Odbywa się ono przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Matejki i ma potrwać niemal cały dzień - do godziny 22:00. W godzinach 8:00-22:00 odbędzie się natomiast zgromadzenie na ulicach Wiejskiej, Górnośląskiej (do wysokości budynku Sejmu RP) oraz Pięknej - do Alej Ujazdowskich. Jeśli policja zdecyduje o wyłączeniu tych ulic z ruchu, na objazdy zostaną skierowane autobusy linii 107 i 159. Z kolei na godziny 15:00-22:00 zaplanowane jest zgromadzenie na ulicy Matejki. Kolejne wydarzenie zgłoszone zostało natomiast u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej na placu przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Zgromadzenie to odbędzie się od 15:30 do 17:00.

O godzinie 17:30 natomiast rozpocznie się zgromadzenie na Krakowskim Przedmieściu. Jak informuje warszawski ratusz, jego uczestników należy spodziewać się na odcinku od Nowego Światu do placu Zamkowego. Zgromadzenie ma potrwać do 22:00. Z kolei w godzinach 18:00-22:00 zaplanowane jest zgromadzenie przed budynkiem TVP na placu Powstańców Warszawy. Ostatnie zgromadzenie, które jest zaplanowane tego dnia, odbędzie się w godzinach 19:15-21:59 na ulicach Moniuszki, Jasnej i Świętokrzyskiej. Władze Warszawy przypominają, że naprzeciwko pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego odbywa się zgromadzenie stałe.

Marsz PiS w Warszawie. Ratusz radzi korzystać z metra i SKM

"Nad bezpieczeństwem uczestników oraz niezakłóconym przebiegiem wydarzeń będzie czuwała policja" - informuje ratusz i dodaje, że funkcjonariusze na bieżąco będą decydować o ewentualnym zamknięciu poszczególnych ulic. Zapewniono, że Warszawski Transport Publiczny jest przygotowany na "różne scenariusze zmian w ruchu". W razie problemów pasażerowie mają liczyć na pomoc informatorów WTP, którzy w kluczowych miejscach będą kierować do najlepszego dostępnego środka transportu. Na stołecznych ulicach pracować będą również inspektorzy nadzoru ruchu. Ratusz zwrócił również uwagę, że dziś warto korzystać głównie z metra oraz połączeń kolejowych Szybką Koleją Miejską i Kolejami Mazowieckimi (w obu honorowane są bilety WTP i KM na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego).