Marka z Korei podbija Polskę. Duży SUV za mniej niż 160 tys. zł. Dostanie LPG

KGM, czyli dawny SsangYong, wprowadza właśnie do polskich salonów swój pierwszy model pod nową nazwą. Ssangyong Actyon by KGM, bo tak przedstawiana jest nowa generacja Actyona, to nowy crossover plasujący się pomiędzy segmentami C-SUV i D-SUV. Auto, którego ceny startują od 159 900 zł, rzuca wyzwanie takim bestsellerom, jak Toyota RAV4 czy Volkswagen Tiguan.