Marka Arcfox trafia do Polski. W ofercie model dla planujących rodzinę

Chińskie marki z impetem szturmują tegoroczne targi Poznań Motor Show, a jedną z ciekawszych ofert przygotował koncern BAIC. To właśnie do tej grupy należy stosunkowo nowa marka Arcfox, która powstała dzięki współpracy joint-venture ze znanym koncernem technologicznym Magna. Celem spółki jest wprowadzenie na europejski rynek przystępnych cenowo i zróżnicowanych samochodów elektrycznych dla każdego.

Aktualną gamę Arcfox tworzy pięć zaawansowanych technologicznie samochodów elektrycznych. Trzy z nich zostały zaprezentowane polskiej publiczności w trakcie trwających poznańskich targów. Wśród nich znalazła się flagowa limuzyna o stylistyce liftback o nazwie Alpha S oraz SUV o sportowym zacięciu Alpha T. Prawdziwą ciekawostkę stanowi z kolei oryginalny minivan Kaola, opracowany specjalnie z myślą o rodzicach przewożących dzieci.

Arcfox Alpha S - limuzyna z praktycznością pięciodrzwiowego liftbacka

Arcfox Alpha-S to flagowy reprezentant chińskiego producenta, wyróżniający się swoimi rozmiarami. Pojazd mierzy 493 cm długości i 194 cm szerokości, co plasuje go na równi z europejskimi samochodami klasy wyższej. Jednocześnie, jeśli wierzyć w zapewnienia producenta - auto ma w udany sposób łączyć zalety luksusowej limuzyny z pojemnym i praktycznym liftbackiem. Mimo swojej "napompowanej" stylistyki, nadwozie zostało odpowiednio podporządkowane aerodynamice, czego efektem jest niski współczynniki oporu powietrza Cd 0.248. Wsparciem jest aktywna żaluzja wlotu powietrza, która zamyka się automatycznie w momencie mniejszego zapotrzebowania na chłodzenie, tym samym poprawiając właściwości aerodynamiczne samochodu.

Zdjęcie Arcfox Alpha S - limuzyna z praktycznością pięciodrzwiowego liftbacka / materiały prasowe

Wnętrze chińskiej limuzyny zostało wykonane z wysokiej jakości materiałów, co zdaniem producenta ma się przekładać na lepszy nastrój kierowcy i pasażerów. Sufit i panele drzwi wykończono w stylu zamszowej aksamitnej skóry Ultrasuede, a fotele pokryto tapicerką z mikrofibry oraz nowoczesnymi materiałami przyjaznych środowisku. Wrażenie luksusu potęguje elektryczny, panoramiczny szklany dach, którego sterowanie jest dostępne m.in. poprzez aplikację na smartfonie.

Arcfox Alpha-S wykorzystuje akumulatory trakcyjne o pojemności 94,5 kWh (brutto), wyposażone w zaawansowaną technologię zarządzania. Dzięki temu pojazd może osiągnąć zasięg do 735 kilometrów na jednym ładowaniu - zgodnie z chińskimi procedurami pomiaru. Topowy wariant modelu z napędem na cztery koła, oferuje moc 435 KM, maksymalny moment obrotowy 720 Nm i rozpędza się od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,2 sekundy. Czas ładowania w zakresie od 30 do 80 proc. wynosi zaledwie 30 minut.

Zdjęcie Arcfox Alpha S. Mimo swojej „napompowanej” stylistyki, nadwozie zostało odpowiednio podporządkowane aerodynamice / materiały prasowe

Arcfox Alpha T – SUV o wyjątkowo niskim współczynnikiem oporu powietrza

Klienci poszukującego niedrogiego i zarazem praktycznego SUV-a, powinni zainteresować się modelem Alpha T. Podobnie jak większy brat, także mierzący 479 cm długości i 194 cm szerokości SUV, może się pochwalić niezwykle niskim współczynnikiem oporu powietrza Cd 0.271. Elektrycznie sterowana klapa bagażnika odsłania ustawny bagażnik o pojemności 460 litrów. Po złożeniu oparć kanapy długość przestrzeni bagażnika może sięgać nawet 206 cm.

Zdjęcie Arcfox Alpha T – SUV o wyjątkowo niskim współczynnikiem oporu powietrza / materiały prasowe

We wnętrzu rodzinnego pojazdu dominują ekologiczne materiały. Siedzenia pokryto tapicerką z mikrofibry, a nad komfortem kierowcy i pasażerów czuwa ich 12-kierunkowy zakres regulacji. Także ten model można doposażyć w imponujący rozmiarami elektryczny, panoramiczny szklany dach, który ponadto wyposażono w funkcję automatycznego zamykania w momencie opadu deszczu.

Układ elektryczny Arcfoksa Alpha-T tworzy bateria o pojemności 94,5 kWh (brutto). Silnik oferuje maksymalną moc szczytową 217 KM i maksymalny moment obrotowy 360 Nm. Jednocześnie w ofercie znajduje się także wersja napędem na cztery koła, dysponująca mocą 435 KM i maksymalnym momentem obrotowym 720 Nm. Zasięg zgodnie z chińskimi procedurami pomiaru wynosi 688 km.

Zdjęcie Arcfox Alpha T będzie dostępny także w wariancie z napędem na cztery koła / materiały prasowe

Arcfox Kaola - zbudowany od podstaw z myślą o rodzicach

Najciekawiej z całej zaprezentowanej trójki prezentuje się rodzinny Arcfox Kaola. Jak zapewnia producent - jest to pierwszy na świecie samochód elektryczny segmentu SPV (Smart Parenting Vehicle), zaprojektowany z myślą o potrzebach rodziców i ich dzieci.

Zdjęcie Arcfox Kaola - zbudowany od podstaw z myślą o rodzicach / materiały prasowe

Chociaż na ten moment trudno przewidzieć, ile w powyższym haśle marketingu, a ile rzeczywistej praktyczności - przedstawiciele chińskiej marki zaznaczają, że najbliższą konkurencją dla modelu będą stanowić elektryczne kombivany. Względem ich auto wyróżnia się komfortem jazdy, jakością wykończenia i wyciszeniem. Ponadto, w zależności od wersji, minivan może ugościć czterech, a nawet pięciu pasażerów.

Największe wrażenie robi wyposażenie rodzinnego pojazdu. Wewnątrz Kaola został wyposażony w kamerę umieszczoną na słupku B, która monitoruje lewe tylne siedzenie przeznaczone dla dziecka. Dzięki temu matki mogą podczas jazdy oglądać swoje dzieci na centralnym ekranie, nie oglądając się za siebie. Ciekawie prezentuje się także elektrycznie sterowany inteligentny fotelik dla dzieci, który w momencie otwarcia drzwi automatycznie obraca się w kierunku wyjścia. Pojazd dysponuje nawet specjalnym trybem usypiania, który automatycznie dostosowuje pozycję fotelika, dźwięk i oświetlenie wokół dziecka, aby zapewnić mu spokój i wyższy komfort snu. Inne przyjazne dzieciom funkcje obejmują m.in. czujnik jakości powietrza AQS oraz filtry PM 2.5, PM10, dodatkowe filtry przeciwpyłkowe i przeciwkurzowe, a nawet lampę ultrafioletową, która dezynfekuje samochód po jego zamknięciu.

Zdjęcie Arcfox Kaola. Największe wrażenie robi jego wyposażenie / materiały prasowe

Zdjęcie Arcfox Alpha S. Wnętrze chińskiej limuzyny zostało wykonane z wysokiej jakości materiałów / materiały prasowe

Zdjęcie Arcfox Alpha T. Fotele elektrycznego SUV-a dysponują m.in. 12-kierunkowym zakresem regulacji / materiały prasowe

Zdjęcie Arcfox Kaola posiada kamerę umieszczoną na słupku B, która monitoruje siedzenie przeznaczone dla dziecka / materiały prasowe