Luftgekühlt przyjedzie do Polski. Wielki zlot Porsche we Wrocławiu

Luftgekühlt to światowe wydarzenie, którego historia sięga 2014 roku. Pomysł narodził się w południowej Kalifornii, a jego inicjatorem jest dwukrotny zwycięzca Le Mans - Patrick Long oraz jego przyjaciel Howie Idelson. Panowie latami poszukując imprezy motoryzacyjnej, która spełniałaby ich wszystkie oczekiwania, w końcu zdecydowali się zorganizować ją samodzielnie.

Co oznacza Luftgekuhlt? Odpowiedź jest prosta

Organizatorzy wybrali nazwę "Luftgekühlt", co z języka niemieckiego oznacza "chłodzony powietrzem". Stanowi to bezpośrednie nawiązanie do klasycznych silników niemieckiego producenta. Od tego czasu, przez ponad dekadę Luftgekühlt stanowi swoistą mekkę dla fanów i właścicieli najbardziej okazałych modeli Porsche. Jednocześnie jest to prawdopodobnie najsilniejsza społeczność fanów marek w branży motoryzacyjnej. Gdyby tego było mało, w tym roku impreza po raz pierwszy w tak dużej skali zawita w Europie, a jej pierwszym przystankiem będzie Wrocław.

Reklama

Zdjęcie Luftgekühlt stanowi swoistą mekkę dla fanów i właścicieli najbardziej okazałych modeli Porsche. / materiały prasowe

Wielki zlot Porsche na Dworcu Świebodzkim

W dniach 14 i 15 czerwca na Dworcu Świebodzkim powstanie unikatowe miejsce, w którym fani Porsche będą mogli oddawać się miłości do niemieckiej marki. Wydarzenie będzie koncentrować się na historycznych samochodach Porsche - wyścigowych i ulicznych, od najwcześniejszych 356 z połowy lat 40. po modele 993 z końca lat 90. Jak podkreślają organizatorzy - będzie to także idealna okazja do spotkania się z przyjaciółmi zza Atlantyku.

To wydarzenie obiecuje szereg nieoczekiwanych okazji, aby zobaczyć rzadkie klejnoty z chłodzonej powietrzem spuścizny Porsche. Jednak to, co naprawdę nas ekscytuje, to fuzja kultur, historii i wzajemnego entuzjazmu, jednocząca nasze globalne społeczności w hołdzie dla Porsche. zapowiadają organizatorzy Luftgekühlt.

Zdjęcie Tak wyjątkowej imprezy jeszcze w Polsce nie było. / materiały prasowe

Bilety na Luftgekühlt 2024 we Wrocławiu. Gdzie kupić?

Bilety na Luftgekühlt, którego sponsorem strategicznym jest polskie przedstawicielstwo marki Porsche, są dostępne w sprzedaży na stronie internetowej wydarzenia. Koszt zakupu jednej wejściówki dla pieszego widza wynosi 50 zł. Dzieci w wieku 12 lat wchodzą bez biletu.

Jednocześnie swoją obecność mogą zgłosić także właściciele wyjątkowych modeli Porsche. W tym przypadku "bilet samochodowy" kosztuje 450 zł i zapewnia m.in. miejsce parkingowe przy głównym miejscu wystawienniczym, 2-dniowy udział w wydarzeniu oraz pakiet upominkowy. Co jednak ciekawe - organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zwrotu ceny biletu samochodowego, jeśli pojazd, którym przyjedziemy "nie będzie odpowiadał duchowi wydarzenia".