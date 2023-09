Lotus Emeya oficjalnie. To najszybszy, elektryczny grand tourer na świecie

Lotus to marka z 75-letnim stażem, która jest znana fanom motoryzacji z tworzenia nietuzinkowych aut sportowych. Brytyjczycy szybko zaczęli myśleć o bezemisyjnej przyszłości, ale nie zapomnieli o tym, co najważniejsze, a mianowicie wrażeniach z jazdy. Nowy Lotus Emeya, czyli 4-drzwiowy grand tourer, jest tego najlepszym świadectwem.

Łącząc nasze bogate dziedzictwo z inteligentnymi osiągami i najnowocześniejszymi technologiami, przesuwamy granice tego, jak powinien wyglądać i prowadzić się luksusowy pojazd elektryczny. powiedział Feng Qingfeng, dyrektor generalny Grupy Lotus.

Nowy Lotus Emeya - dane techniczne

Lotus Emeya to 4-drzwiowy grand tourer, który w topowej specyfikacji osiąga pierwszą “setkę" w 2,8 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 250 km/h. Tym sposobem nowy flagowiec z Wielkiej Brytanii jest jednym z najszybszych, 4-miejscowych GT na świecie. Auto nie tylko jest szybkie na prostej, ale również na postoju, bowiem jego bateria potrafi się ładować z maksymalną mocą 350 kW. W efekcie od 10 do 80 proc. samochód może się doładować w ok. 18 minut.

Lotus Emeya 1 / 10 Lotus Emeya Źródło: materiały prasowe Autor: Lotus

Nowy Lotus Emeya - prowadzenie

Nadwozie Lotusa Emeya składa się z aktywnych elementów aerodynamicznych, tj. aktywny przedni grill, tylny dyfuzor i tylny spojler. Wszystko to, w połączeniu z niskim środkiem ciężkości, który Brytyjczycy nazywają "hyperstance", zwiększa stabilność podczas jazdy i podnosi poprzeczkę w klasie elektrycznych GT. Emeya posiada elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne, a zaawansowane czujniki pokładowe skanują drogę 1000 razy na sekundę, dostosowując pracę silników, amortyzatorów i układu kierowniczego tak, aby zapewnić jak najbardziej płynną jazdę. Zdaniem producenta Emeya to synonim doskonałych właściwości jezdnych i pewnego prowadzenia.

Zdjęcie Lotus Emeya / Lotus / materiały prasowe

Nowy Lotus Emeya - wysoki komfort podróżowania

Lotus Emeya zapewnia pasażerom nie tylko ogrom miejsca i wysoki komfort, ale także pionierskie wrażenia muzyczne. W nowym modelu producent wykorzystuje system audio opracowany we współpracy z firmą KEF, wielokrotnie nagradzaną za konstrukcję głośników Uni-Q.

Nowy Lotus Emeya - droga na szczyt

Nowy flagowiec jest częścią linii luksusowych pojazdów elektrycznych producenta, będących częścią wizji firmy, aby do 2028 roku stać się liderem w segmencie bezemisyjnych sportowców. Produkcja nowego modelu Emeya rozpocznie się w 2024 roku.