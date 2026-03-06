W skrócie W lutym udział chińskich marek w rejestracjach nowych aut w Polsce wyniósł 11,4 proc., a na rynku pojawia się coraz więcej samochodów z Chin.

W Warszawie otwarto pierwszy w Polsce showroom marki Hongqi, która zaprezentowała model H6 jako konkurenta Audi A6, BMW serii 5 i Mercedesa klasy E.

Hongqi planuje światową ofensywę modelową, a w 2025 roku segment premium stanowił 22,3 proc. rejestracji nowych aut osobowych w Polsce.

Szturm na segment premium rozpoczyna właśnie w Polsce marka Hongqi, której samochody w Chinach wożą m.in. najwyższych dostojników państwowych.

W prestiżowej warszawskiej lokalizacji, przy skrzyżowaniu ulic Królewskiej i Marszałkowskiej, uruchomiono właśnie pierwszy showroom Hongqi, w którym nabywcy będą mogli zapoznać się z samochodami reprezentacyjnego chińskiego producenta.

Hongqi H6 oficjalnie w Polsce. Znamy cenny i wyposażenie

Otwarcie warszawskiego salonu połączone zostało z premierą nowego modelu Hongqi H6. To klasyczny reprezentacyjny sedan mierzący 4991 mm i rozstawie osi 2920 mm - konkurent takich modeli, jak Audi A6, BMW serii 5 czy Mercedesa klasy E.

Pod maską Honghi H6 pracuje czterocylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy generującym 245 KM i 380 Nm. Jednostka parowana jest standardowo z klasycznym ośmiostopniowym automatem i zapewnia autu sprint do 100 km w 7 sekund.

Wnętrze Hongqi H6 materiał zewnętrzny

Na tle niemieckiej konkurencji auto wyróżnia się głównie bardzo bogatym wyposażeniem i zaskakująco przystępną ceną. Honghi H6 oferowane jest w Polsce tylko w jednej wersji - Deluxe, a ewentualnej dopłaty w kwocie 3 900 zł wymaga jedynie dwukolorowe malowanie nadwozia. Za kwotę Za 184 900 zł w samochodzie znajdziemy m.in.:

tapicerkę z naturalnej skóry,

podgrzewane i wentylowane fotele przednie z funkcją masażu,

podgrzewane fotele tylne,

system kamer 360 stopni,

wyświetlacz przezierny head-up display.

Czy chińskie auto może być premium? Chińczycy szukają kolejnych nisz rynkowych

Sama marka Hongqi szykuje się właśnie do modelowej ofensywy. Plany na najbliższą pięciolatkę zakładają wprowadzenie na światowe rynki aż 21 nowych modeli i globalną sprzedaż na poziomie miliona egzemplarzy rocznie. O tym, że na celowniku Chińczyków znalazła się też Europa najlepiej świadczy fakt, że jedno z centrów badawczo-rozwojowych Hongqi zlokalizowane jest w Monachium - w samym sercu europejskiej motoryzacji. W Polsce oferta obejmuje SUV-y HS3 i HS5 oraz limuzyny H5, H6 i flagowy model H9.

Przebicie się chińskich producentów do segmentu premium na Starym Kontynencie wydaje się obecnie skrajnie mało prawdopodobne. Podobne wyzwanie wielokrotnie stawiali przed sobą chociażby Francuzi (DS) czy Włosi (Lancia), ale ich wysiłki kończyły się co najwyżej połowicznym sukcesem. Z drugiej strony - Chińczycy doskonale zdają sobie sprawę, że na rynkach takich jak polski, gdzie klienci nie cechują się szczególnym przywiązaniem do konkretnej marki, przebicie się do segmentu premium oznaczać może otwarcie drogi do nabywców flotowych.

Z danych IBRM Samar wynika, że w 2025 roku w Polsce zarejestrowano blisko 135 tysięcy nowych samochodów segmentu premium. To o blisko 8 proc. więcej niż na koniec 2024. W minionym roku cały segment odpowiadał już za 22,3 proc. rejestracji nowych aut osobowych w naszym kraju.

