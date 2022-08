Lexus ES po zmianach. Nowy system inforozrywki, mniejsze zużycie paliwa

Spis treści: 01 Lexus ES z niższym spalaniem i emisją CO2

02 Nowy system multimedialny w Lexusie ES

03 Lexus ES z nową wersją wyposażenia

Lexus ES z niższym spalaniem i emisją CO2

Producent deklaruje, że Lexus ES na rok modelowy 2023 przeszedł różnego rodzaju modyfikacje. Mają one poprawiać nie tylko komfort podróżowania, ale także wydajność napędu hybrydowego.

Samochód posiada silnik spalinowy o pojemności 2,5 litra. Łączna moc układu hybrydowego to w dalszym ciągu 218 KM. Pozwala on rozpędzić się od zera do "setki" w 8,9 s. Lexus zapowiada jednak, że ES będzie teraz oszczędniejszy, a to za sprawą poprawionego katalizatora oraz zmienionych opon.

Lexus podaje, że dzięki tym modyfikacjom udało się obniżyć średnie zużycie paliwa oraz średnią emisję dwutlenku węgla. W cyklu mieszanym ma palić średnio 5,1-5,4 l na 100 km oraz emitować 115-123 g/km CO2. Dostępny obecnie ES (według danych producenta) spala średnio 5,2-5,8 l na 100 km w cyklu mieszanym i emituje 119-132 g/km dwutlenku węgla.

Nowy system multimedialny w Lexusie ES

We wnętrzu Lexus ES otrzymał przeprojektowaną konsolę środkową, a także nowy (dla niego) system multimedialny, który zadebiutował razem z drugą generacją modelu NX.

System będzie łączył się ze smartfonami. W przypadku urządzeń z systemem IOS będzie to odbywało się bezprzewodowo przy pomocy Apple CarPlay. Jeśli chodzi o smartfony z systemem Android będzie to łączność przewodowa, oczywiście za pośrednictwem Android Auto.

Standardem w Lexusie będzie nawigacja w chmurze, na bieżąco informująca o natężeniu ruchu drogowego. W razie utraty łączności z secią, system nadal będzie pokazywał trasę, korzystając z danych pobranych wcześniej. Nabywcy auta będą mogli liczyć również na asystenta głosowego Lexus Concierge, wywoływanego komendą "Hey Lexus". Dzięki ulepszonemu modułowi DCM, kierowca za pośrednictwem aplikacji Lexus Link będzie miał możliwość sterowania niektórymi systemami np. zdalne uruchomienie klimatyzacji.

Lexus ES z nową wersją wyposażenia

Nowością w ofercie Lexusa ES będzie także wersja wyposażeniowa F SPORT Design. Charakteryzuje się ona czarnymi 19-calowymi felgami, emblematami F SPORT Design na przednich błotnikach oraz możliwością wyboru jednego z 9 lakierów nadwozia oraz jednej z 4 wersji kolorystycznych wnętrza. Ceny tej wersji rozpoczynają się od 282 200 złotych.

