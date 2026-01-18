W skrócie Zakład Stomil Poznań rozpoczął proces likwidacji po blisko stu latach istnienia.

Decyzja o zamknięciu fabryki została podjęta z powodu problemów finansowych i technologicznych oraz braku inwestycji.

Część pracowników ma znaleźć zatrudnienie w innych firmach należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a zwolnienia nie są planowane do końca czerwca.

Fabryka Stomil działała w Poznaniu od końca lat 20. XX wieku. Powstała w okresie, gdy polska motoryzacja dopiero się rozwijała, a krajowy przemysł zmagał się z licznymi wyzwaniami modernizacyjnymi i technologicznymi. Przez dziesięciolecia zakład wypracował silną pozycję jako producent elementów gumowych i opon, stając się rozpoznawalnym pracodawcą w regionie. Obecnie jednak jego dalsze funkcjonowanie okazało się niemożliwe wobec zmieniających się realiów rynkowych.

Stomil Poznań upada. Powodem zmiany na rynku

Z oficjalnych wyjaśnień Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do której należy Stomil, wynika, że zakład od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami finansowymi i technologicznymi. Utrzymanie konkurencyjności wymagałoby gruntownej modernizacji produkcji oraz inwestycji sięgających setek milionów złotych - kwot, których, zdaniem zarządu, nie da się racjonalnie pozyskać przy obecnych i przyszłych perspektywach rynkowych. Brak niezbędnych inwestycji sprawił, że oferta produktowa firmy przestała być konkurencyjna wobec nowoczesnych producentów.

Decyzja o likwidacji została podjęta, a sam proces może potrwać nawet dwa lata, z uwagi na konieczność uporządkowania wszystkich spraw formalnych i produkcyjnych związanych z zamykaniem działalności.

Co z pracownikami? "Nikogo nie zwolnimy do lipca"

Kluczowym zagadnieniem pozostaje sytuacja pracowników zakładu. Aktualnie Stomil zatrudnia około 120 osób. Zarząd spółki deklaruje, że do końca czerwca br. nie są planowane zwolnienia, a proces wygaszania działalności nie wiąże się z natychmiastową redukcją zatrudnienia.

Plan zakłada, że część pracowników znajdzie zatrudnienie w innych spółkach powiązanych kapitałowo. Jak podało w środę Radio Poznań, około 20 osób ma zostać przeniesionych do oddziału firmy MESKO pod Poznaniem - przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej, które, podobnie jak Stomil, należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Kolejni pracownicy mają trafić do Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych (WZMot).

Dla części pracowników transfer do innych spółek może oznaczać płynne przejście do nowego miejsca pracy bez utraty ciągłości zatrudnienia i doświadczenia zawodowego. Jak jednak informuje Radio Poznań - nie wszyscy będą mieli taką możliwość. Część załogi może zostać objęta programami dobrowolnych odejść lub innymi formami wsparcia przy poszukiwaniu nowego zatrudnienia.

