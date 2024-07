Spis treści: 01 Leapmotor w Europie. Jakie samochody w ofercie?

Stellantis w październiku 2023 roku nabył 21 proc. udziałów chińskiego producenta samochodów elektrycznych, Leapmotor. Koncern kosztowało to 1,6 mld dolarów. Następnie obie firmy utworzyły spółkę joint venture Leapmotor International, w której 51 proc. udziałów przypadło właśnie Stellantisowi. Nowa firma ma za zadanie sprzedawać tanie samochody elektryczne marki Leapmotor na wszystkich rynkach poza Chinami. Za pomocą tanich aut z Państwa Środka koncern zamierza spopularyzować auta elektryczne na Starym Kontynencie.

Leapmotor w Europie. Jakie samochody w ofercie?

W europejskiej ofercie chińskiej marki początkowo mają być oferowane dwa modele - T03 oraz C10. Pierwszy z nich ma 3,6 m długości i rozstaw osi 2,4 m. W zależności od wersji wyposażony jest on w układ napędowy o mocy 95 KM lub 109 KM czerpiący energię z akumulatora o pojemności 36,5 kWh. Realny zasięg w jeździe miejskiej wynosić będzie ok. 200-240 km (280 km według norm WLTP). Akumulator chłodzony jest cieczą i można go ładować prądem stałym. Uzupełnianie energii z 30 do 80 proc. ma zajmować ok. 35 minut. Energię można oczywiście uzupełnić również prądem stałym - wówczas naładowanie do pełna ma zająć sześć godzin.

Zdjęcie Leapmotor T03 to mały elektryk, który wyjeżdżać będzie z zakładu Stellantisa w Tychach. / VCG/VCG via Getty Images /

Leapmotor C10 z kolei to pierwszy model chińskiej marki, który został opracowany z myślą o sprzedaży globalnej. To mierzący 4,7 metra długości SUV segmentu D. Auto wyposażone jest w napęd elektryczny o mocy prawie 230 KM. Zasięg według norm WLTP ma wynosić 420 km.

Zdjęcie Leapmotor to SUV segmentu D z zasięgiem do 420 km według norm WLTP. / Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images /

Pierwsze auta Leapmotor płyną do Europy. Kiedy ruszy sprzedaż?

Na ostatniej konferencji prasowej szef koncernu Stellantis, Carlos Tavares, poinformował, że do Europy zmierza pierwsza partia samochodów chińskiej marki. Liczy ona 800 aut. Nie poinformowano jednak, o jakie modele chodzi. Zapewniono natomiast, że auta Leapmotor trafią do sprzedaży we wrześniu tego roku - informuje Automotive News Europe.

Oczywiście w tej kwestii warto pamiętać, że politycy Unii Europejskiej zdecydowali się wprowadzić tymczasowe cła na samochody importowane z Państwa Środka. Koncern zakłada jednak, że zostanie to zrównoważone przez montaż aut prowadzony w Europie. Przypomnijmy, w zeszłym miesiącu Stellantis potwierdził rozpoczęcie montażu testowych egzemplarzy modelu T03 w zakładzie koncernu zlokalizowanym w Tychach. Stellantis ma rozważać również wprowadzenie na rynek europejski modelu C10 w wariancie hybrydowym.

Gdzie będzie można kupić auta Leapmotor?

Samochody Leapmotor będzie można znaleźć w wydzielonych strefach u dealerów Stellantisa. Planuje się, że do 2030 roku Leapmotor International będzie sprzedawać pół miliona samochodów rocznie.

Początkowo jednak auta chińskiej marki nie będą oferowane w naszym kraju. Zgodnie z zapowiedziami Carlosa Tavaresa do końca tego roku w Europie będzie otwartych 200 punktów sprzedaży Leapmotor. Najpierw pojawią się one we Francji, Włoszech, Niemczech, Holandii, Portugalii, Belgii, Grecji i Rumunii. Dopiero później sprzedaż ma zostać rozszerzona na inne kraje Europy.