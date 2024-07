Spis treści: 01 Jakie auta Leapmotor płyną do Europy?

02 Leapmotor w Europie. Dostaw z Chin będzie więcej

03 Gdzie będzie można kupić auta Leapmotor?

Leapmotor to chiński producent samochodów elektrycznych, którego 21 proc. udziałów nabył w 2023 roku Stellantis. Obie firmy utworzyły następnie spółkę Leapmotor International, w której 51 proc. udziałów przypadło właśnie międzynarodowemu koncernowi. Zadaniem tej spółki jest oferowanie elektrycznych aut chińskiej marki poza granicami Państwa Środka.

Jakie auta Leapmotor płyną do Europy?

Kilka dni temu szef Stellantisa, Carlos Tavares, zapowiedział, że do Europy zmierza już pierwsza partia samochodów spod znaku Leapmotor licząca 800 egzemplarzy. Dyrektor generalny koncernu nie poinformował jednak, o które modele dokładnie chodzi. Teraz w oficjalnym komunikacie Stellantis zdradził więcej szczegółów.

Zdjęcie Pierwszy statek z samochodami Leapmotor płynie do Europy / materiały prasowe

Z portu w Szanghaju wyruszyły egzemplarze obu modeli, które początkowo trafią do oferty na Starym Kontynencie. Pierwszy z nich to miejski model T03. Liczy on 3,6 m długości i w zależności od wersji oferuje 95 lub 109 KM. Energię czerpie z akumulatora o pojemności 36,5 kWh. Producent deklaruje, że zasięg samochodu według norm WLTP wynosi 265 km.

Oprócz niego do Europy zmierzają również pierwsze sztuki modelu C10. To mierzący 4,7 m długości SUV segmentu D, pierwsze auto chińskiej marki przeznaczone do globalnej sprzedaży. Auto wyposażone jest w napęd elektryczny o mocy prawie 230 KM. Samochód dysponuje zasięgiem do 420 km według norm WLTP.

Zdjęcie W europejskiej ofercie marki Leapmotor znajdzie się również SUV segmentu D - model C10. / Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images /

Leapmotor w Europie. Dostaw z Chin będzie więcej

Pierwsza partia płynąca do Europy nie będzie ostatnią. Stellantis zapowiada, że w nadchodzących miesiącach przewidziane są kolejne dostawy. Samochody nie będą jednak wyłącznie transportowane bezpośrednio z Chin. Będą również wyjeżdżać z europejskich zakładów, także z Polski. W czerwcu 2024 r. koncern potwierdził rozpoczęcie montażu testowych egzemplarzy modelu T03 w fabryce w Tychach. Montaż w Europie ma znaczenie m.in. z uwagi na unijne cła na samochody elektryczne z Chin.

Gdzie będzie można kupić auta Leapmotor?

Choć samochody będą wyjeżdżać z polskiego zakładu, póki co Polacy nie będą mogli kupić ich w swoim kraju. Stellantis planuje, że sprzedaż początkowo będzie ograniczona do dziewięciu rynków - Francji, Włoch, Niemiec, Holandii, Portugalii, Belgii, Grecji i Rumunii. Ruszyć ma ona we wrześniu 2024 roku. Planuje się, że do końca roku na Starym Kontynencie będzie działać 200 punktów sprzedaży samochodów marki Leapmotor. Do 2026 r. natomiast liczba ta ma wzrosną do nawet 500. Producenci deklarują, że wkrótce oferta modelowa chińskiej marki zostanie powiększona. W ciągu najbliższych trzech lat co roku do sprzedaży ma wchodzić co najmniej jeden model.