Jak wynika z opublikowanego nagrania, policjanci z Gliwic dostrzegli kierowcę, który z dużą prędkością poruszał się autostradą A4 w kierunku Wrocławia. Zamiast przepisowych 140 km/h, 32-latek miał na liczniku około 193 km/h. Ponadto w trakcie swojej brawurowej jazdy ignorował inne przepisy, nie zachowując chociażby właściwej odległości od poprzedzających go pojazdów. To wystarczyło, aby zatrzymać go do kontroli.