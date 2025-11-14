W skrócie Obywatel Kolumbii został ofiarą oszustwa podczas sprzedaży samochodu, otrzymując fałszywe banknoty z napisem "souvenir".

Policja szybko ustaliła i zatrzymała dwóch sprawców, którzy za pomocą podrobionych pieniędzy nabyli BMW.

Za oszustwo podejrzanym grozi kara do ośmiu lat więzienia, a policja apeluje o ostrożność przy podobnych transakcjach.

Do zdarzenia doszło po tym, jak obywatel Kolumbii wystawił ogłoszenie o sprzedaży samochodu. Na ofertę odpowiedziało dwóch mężczyzn zainteresowanych zakupem pojazdu. Po krótkiej jeździe próbnej i negocjacjach podpisano umowę, a kupujący przekazali sprzedającemu gotówkę. Dopiero podczas próby wpłaty pieniędzy na konto bankowe mężczyzna odkrył, że otrzymane banknoty są fałszywe.

Zapłacili za samochód pieniędzmi służącymi do zabawy

Dopiero dokładniejsze przyjrzenie się ujawniło prawdę - banknoty o nominale 100 zł wyglądały jak prawdziwe, lecz zdobiły je napisy "souvenir" oraz wyraźna informacja, że nie stanowią środka płatniczego. Jak zaznacza policja - tego typu imitacje wykorzystywane są wyłącznie do celów edukacyjnych lub zabawowych, np. w nauce finansów czy jako gadżety kolekcjonerskie.

Po zgłoszeniu sprawy przez obywatela Kolumbii bytowscy kryminalni natychmiast podjęli działania w celu ustalenia sprawców. Dzięki skutecznej pracy śledczych udało się zlokalizować sprzedany samochód na terenie powiatu słupskiego oraz zatrzymać dwóch mężczyzn w wieku 23 i 25 lat, podejrzanych o udział w oszustwie.

Zatrzymani mężczyźni usłyszą zarzuty oszustwa, za które grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Policja przypomina, że przypadki oszustw związanych ze sprzedażą pojazdów stają się w Polsce coraz częstsze i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zawierania tego typu transakcji.

Jak uniknąć oszustwa przy sprzedaży auta?

Przypadek obywatela Kolumbii pokazuje, że nawet pozornie prosta sprzedaż auta może skończyć się poważnym problemem, jeśli nie zachowamy ostrożności. W dobie internetowych ogłoszeń, które przyciągają wielu potencjalnych kupujących, zawsze warto być czujnym i korzystać z bezpiecznych metod płatności. Dzięki temu ryzyko oszustwa można znacznie ograniczyć.

Jak uniknąć oszustwa przy sprzedaży samochodu? Eksperci podkreślają kilka zasad, które mogą pomóc uchronić się przed podobnymi sytuacjami:

Sprawdzaj banknoty - warto korzystać z detektorów i testerów do banknotów lub dokładnie obejrzeć pieniądze pod światło, by upewnić się, że posiadają prawdziwe zabezpieczenia.

Wybieraj transakcje bezgotówkowe - przelewy bankowe lub płatności bezpośrednio na konto sprzedającego są znacznie bezpieczniejsze niż gotówka.

Dbaj o dokumentację - podpisanie umowy i zachowanie potwierdzeń transakcji może ułatwić dochodzenie swoich praw w przypadku oszustwa.

Zachowaj czujność przy negocjacjach - nadmierny pośpiech lub zbyt szybka decyzja o zakupie powinny wzbudzić podejrzenia.

