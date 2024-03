Kto płaci krocie za OC w 2024 roku? Nie tylko wiek i marka mają znaczenie

Jakie czynniki wpływają na wysokość polisy OC i kto płaci w Polsce obecnie najwyższe składki? Odpowiedź nie jest oczywista, bowiem poza wiekiem kierującego i marką pojazdu, na cenę ubezpieczenia składa się także wiele innych czynników. Analiza firmy rankomat.pl pokazuje wszystko czarno na białym.

Od czego zależy cena ubezpieczenia OC w Polsce?

Na cenę ubezpieczenia w Polsce składa się wiele kwestii. Jednym z głównych czynników jest wysokość średniego wynagrodzenia w kraju. Ponadto, wyliczając składkę OC towarzystwa biorą pod uwagę także:

Staż za kółkiem

Wiek kierowcy

Miejsce użytkowania pojazdu

Zawód użytkownika auta

Przeznaczenie samochodu

Rodzaj ubezpieczanego pojazdu i jego parametry

Historię ubezpieczeniową kierowcy

Deklarowany przebieg

Innych kierowców użytkujących pojazd

Stan cywilny oraz ilość posiadanych dzieci

Kto płaci najmniej, a kto najwięcej za OC w 2024 roku?

Z badania przygotowanego przez rankomat.pl wynika, że średnia cena za ubezpieczenie OC w Polsce wynosi obecnie 575 zł - to 17,3 proc. więcej w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku. W kontekście województwa, największe stawki płacą mieszkańcy Pomorza (680 zł), Mazowsza (673 zł) i Dolnego Śląska (632 zł). Najmniej z kolei mieszkańcy woj. podkarpackiego (484 zł) czy świętokrzyskiego (491 zł). Pod względem miasta, najdroższe polisy OC płacą mieszkańcy Gdańska (802 zł), Wrocławia (787 zł) oraz Szczecina (722 zł). Najmniej natomiast ubezpieczenie kosztuje kierowców z Opola (544 zł).

Zdjęcie Kto płaci najwyższe, a kto najniższe składki OC? / Rankomat

Najwyższe stawki płacą młodzi kierowcy w wieku 19 lat (2086 zł), a najmniejsze seniorzy w wieku 60 lat (479 zł). Ponadto najgorsze oferty otrzymają kierowcy aut marki BMW (693 zł), a najlepsze kierowcy marki Skoda (544 zł) lub Fiat (545 zł). Różnicę robi także stan cywilny, bowiem panna czy kawaler zapłacą więcej (755 zł), niż żonaty lub mężatka (529 zł).

Zdjęcie W których województwach ubezpieczenie OC jest najtańsze, a w których najdroższe? / Rankomat

Co grozi za brak ubezpieczenia OC w 2024 roku?

Kara za brak ważnego ubezpieczenia OC pojazdu od 1 stycznia br. może sięgać nawet 8490 zł. Za okres od 1 do 3 dni spóźnienia, kara wynosi 1700 zł, za okres od 3 do 14 dni - 4250 zł. Z kolei powyżej 14 dni kara nakładana przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) sięga 8490 zł. Jeszcze drożej będzie od 1 lipca 2024 roku, ponieważ za okres od 1 do 3 dni kara wzrośnie do 1720 zł, za okres od 3 do 14 dni - 4300 zł, a za okres powyżej 14 dni kara osiągnie maksymalną kwotę 8600 zł.