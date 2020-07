Do łódzkiego sądu okręgowego skierowano akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom, które przez ponad 10 lat miały dokonywać m.in. włamań i kradzieży samochodów ciężarowych. Wartość skradzionego przez nich mienia wyniosła 28 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne

"Sprawcy dokonywali przestępstw zwykle w weekendy, w godzinach nocnych, korzystając z czasu, gdy kierowcy pozostawiali pojazdy bez nadzoru. Do dokonywania kradzieży wykorzystywali zaawansowane moduły elektroniczne pozwalające na dezaktywację zabezpieczeń antykradzieżowych" - wyjaśniają śledczy.

Jak podała prokuratura, oskarżeni to mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku od 40 do 54 lat. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Według śledczych, oskarżeni należeli do grupy przestępczej, która w latach 2003 - 2015 działała głównie w województwie łódzkim i śląskim oraz na terenie Niemiec. Jak przekazała prokuratura, specjalnością tej grupy były w szczególności kradzieże z włamaniem, kradzieże ciągników siodłowych z naczepami i samochodów ciężarowych z ładunkiem.

Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżeni dokonali co najmniej 111 przestępstw, a łączna wartość skradzionego przez nich mienia wynosi ponad 28 mln zł. Jak przekazała Prokuratura Krajowa, śledczym udało się zabezpieczyć majątek podejrzanych na kwotę blisko 800 tys. zł.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Łodzi w środę przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.