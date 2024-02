Spis treści: 01 Zostawił auto przy drodze. Drugiego dnia już go nie było

Mieszkaniec powiatu słubickiego miał bardzo oryginalny sposób na przywłaszczanie sobie cudzych samochodów. Zamiast siłować się z zamkami czy nowoczesnymi alarmami, 35-latek po prostu wciągał na lawetę stojące przy drodze samochody. Ze wszystkich możliwych ta metoda wydaje się być najbezpieczniejsza, bowiem widok auta pomocy drogowej nie wzbudza podejrzeń.

Jednakże, jak się okazało, mężczyzna wykonał o jedno "zlecenie" za dużo. Wszystko zaczęło się w styczniu do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie zgłosił się poszkodowany, któremu skradziono samochód. Z wyjaśnień mężczyzny wynikało, że jego pojazd uległ awarii, co zmusiło zgłaszającego do pozostawienia go na drodze pomiędzy miejscowościami Wilkowo i Borów.

Zdjęcie Policjanci trafili na trop złodzieja. Zamiast jednego auta znaleźli sześć / Lubuska policja / Policja

Kiedy właściciel auta wrócił po swoje auto, jego już tam nie było. Policjanci z pionu kryminalnego niezwłocznie zajęli się sprawą zaginionego pojazdu. Po wykonaniu oględzin miejsca zdarzenia i zabezpieczeniu monitoringu udało im się trafić na trop. Niedługo później funkcjonariusze mieli już podejrzenia, kto może stać za kradzieżą pojazdu. Po wskazaniu osoby i ustaleniu adresu policjanci dotarli na posesję, gdzie - jak się okazało - podejrzany przechowywał więcej, niż jeden samochód.

Zdjęcie Wartość zabezpieczonych samochodów wynosiła ok. 60 tys. złotych / Lubuska policja / Policja

Poza autem zgłaszającego mundurowi ze świebodzińskiej jednostki znaleźli także pięć innych pojazdów. Okazało się wówczas, że figurują one jako zaginione na terytorium Niemiec. Łączna wartość zabezpieczonego mienia wyniosła blisko 60 tys. zł. Zatrzymany mężczyzna, 35-letni mieszkaniec powiatu słubickiego, do wszystkiego się przyznał. O losie złodzieja zadecyduje sąd. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.