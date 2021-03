Kradł akumulatory z samochodów

Policjanci zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który w Toruniu włamał się do 13 samochodów osobowych i ciężarowych, a jego łupem padły akumulatory, inne części wyposażenia, a nawet paliwo - poinformowała w czwartek oficer prasowy toruńskiej Komendy Miejskiej Policji podinsp. Wioletta Dąbrowska.

Reklama

Zdjęcie /Policja

Funkcjonariusze z Komisariatu Toruń-Śródmieście od dłuższego czasu zajmowali się sprawą włamań do pojazdów osobowych i ciężarowych w dzielnicy Chełmińskie Przedmieście. Pierwsze ze zgłoszeń wpłynęło w połowie sierpnia zeszłego roku, a proceder nasilił się we wrześniu i listopadzie.

Reklama

"Sposób działania był ten sam. Zazwyczaj sprawca włamywał się do pojazdu i podnosił jego maskę. Zawsze jego łupem padały akumulatory. Jeżeli w pojeździe znajdowało się jeszcze coś, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, złodziej zabierał to również ze sobą, np. pompa paliwa, radio samochodowe, głośnik bezprzewodowy, koła z felgami, opony a nawet żarówki. Podczas jednego z przestępstw włamał się też do zbiornika i ukradł paliwo" - zaznaczyła podinsp. Dąbrowska.



Sprawca włamań został zatrzymany we wtorek. Jak się okazało, był bardzo dobrze znany policjantom. W przeszłości był już karany za podobne przestępstwa, a ostatnich kilkunastu włamań dokonał w warunkach recydywy. Grozi mu za to do 15 lat więzienia.