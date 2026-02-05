W skrócie Na początku lutego ceny paliw w Polsce wzrosły po dwumiesięcznym okresie obniżek.

Najtańsze tankowanie benzyny 95 odnotowano w województwie śląskim, a diesla i LPG na Warmii i Mazurach.

Najwyższe ceny paliw wystąpiły w województwie świętokrzyskim oraz na Mazowszu, a na północy kraju LPG jest szczególnie drogie podczas ferii zimowych.

Już na starcie miesiąca kierowcy zauważyli wyższe kwoty na pylonach stacji paliw. Najmocniej podrożała benzyna 95, której średnia cena w skali kraju wzrosła w ciągu tygodnia o 5 groszy i wynosi obecnie 5,64 zł za litr. To najwyższa zmiana spośród wszystkich popularnych paliw. Mniejsze, ale nadal odczuwalne podwyżki dotknęły również użytkowników samochodów z silnikiem Diesla oraz instalacją LPG. Olej napędowy i autogaz zdrożały o 2 grosze na litrze, osiągając średnio odpowiednio 5,95 zł i 2,69 zł.

Koniec przecen paliw na stacjach. Co się zmieniło na początku lutego

Eksperci e-petrol.pl zwracają uwagę, że to kluczowy moment na rynku paliw. Przez ponad dwa miesiące ceny systematycznie spadały, co było wyraźnie widoczne zarówno przy tankowaniu benzyny, jak i diesla czy LPG. Początek lutego przyniósł jednak wyhamowanie tego trendu i wyraźny zwrot w drugą stronę. W ich ocenie obecna sytuacja oznacza wejście w mniej korzystny okres dla kierowców, przynajmniej w krótkiej perspektywie.

Największa tygodniowa zmiana dotyczy benzyny 95-oktanowej, która po podwyżce kosztuje średnio 5,64 zł za litr. W przypadku oleju napędowego przeciętna cena zbliża się do granicy 6 zł, a LPG ponownie oddala się od poziomu 2,60 zł, który jeszcze niedawno był łatwo osiągalny na wielu stacjach.

Ceny paliw w Polsce. Gdzie tankowanie jest najtańsze

Mimo ogólnokrajowych podwyżek, różnice regionalne wciąż pozostają wyraźne. Na paliwowej mapie Polski wyróżnia się województwo śląskie, gdzie kierowcy mogą liczyć na najniższe ceny benzyny. Średnio litr benzyny 95 kosztuje tam 5,51 zł, czyli wyraźnie mniej niż wynosi średnia krajowa.

Z kolei osoby jeżdżące samochodami z silnikiem Diesla lub na gaz mogą najtaniej zatankować w północno-wschodniej części kraju. Warmia i Mazury to obecnie region z najbardziej atrakcyjnymi cenami oleju napędowego i LPG. Diesel kosztuje tam przeciętnie 5,78 zł za litr, a autogaz 2,64 zł. To wartości, które na tle reszty kraju wypadają wyjątkowo korzystnie, zwłaszcza w kontekście rosnących cen.

Najdroższe paliwo w kraju. Te regiony płacą najwięcej

Nie wszędzie sytuacja wygląda jednak tak optymistycznie. Z danych e-petrol.pl wynika, że najdrożej jest w województwie świętokrzyskim, gdzie średnia cena benzyny 95 sięga już 5,85 zł za litr. To wyraźnie powyżej krajowej średniej i jedna z najwyższych stawek w Polsce.

Jeszcze gorzej sytuacja prezentuje się w przypadku oleju napędowego na Mazowszu. Tam litr diesla kosztuje przeciętnie 6,02 zł, co oznacza przekroczenie psychologicznej granicy 6 zł za litr. To szczególnie odczuwalne dla kierowców, którzy pokonują długie dystanse lub zawodowo korzystają z samochodów z silnikiem wysokoprężnym.

Ferie zimowe a ceny paliw. LPG szczególnie drogie na północy

Analitycy zwracają również uwagę na regiony, w których na początku lutego rozpoczęły się ferie zimowe. Województwa zachodniopomorskie oraz kujawsko-pomorskie wyróżniają się nie tylko większym ruchem turystycznym, ale także wyższymi cenami paliw. To właśnie tam odnotowano najwyższą średnią cenę LPG w kraju, która wynosi obecnie 2,75 zł za litr.

Wzrosty w tych regionach mogą być szczególnie dotkliwe dla osób podróżujących na zimowy wypoczynek, zwłaszcza że autogaz często wybierany jest jako tańsza alternatywa dla benzyny. Obecne stawki pokazują jednak, że również w przypadku LPG oszczędności nie są już tak oczywiste jak jeszcze kilka tygodni temu.

Podwyżki paliw na początku lutego jasno pokazują, że okres ulg dla kierowców dobiegł końca. Choć różnice regionalne nadal pozwalają szukać tańszego tankowania, ogólny trend jest wyraźnie wzrostowy, a ceny na stacjach przestały spadać po ponad dwóch miesiącach obniżek.

